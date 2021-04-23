 

Герцогиня Кембриджская поделилась новым снимком младшего сына

23.04.2021, 10:14, Новости дня
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Принц Луи позирует в кадре, сидя на беговеле. Он одет в синий джемпер и светлые шорты. 

Британский таблоид The Sun пишет, что стоимость беговела модели Frog, как у принца Луи, составляет £200 (порядка 7,8 тыс. грн). В публикации отмечается, что после обнародования снимка все беговелы из этой серии были забронированы для покупки.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Контекст:Принц Луи родился 23 апреля 2018 года в госпитале Святой Марии в Лондоне. Принц Уильям, отец ребенка, присутствовал на родах. В тот же день герцогиню и новорожденного выписали из больницы. Принца назвали Луи Артуром Чарльзом.
У принца Луи есть старшие брат и сестра: принц Джордж (2013) и принцесса Шарлотта (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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