Герцогиня Кембриджская поделилась новым снимком младшего сына
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Принц Луи позирует в кадре, сидя на беговеле. Он одет в синий джемпер и светлые шорты.
Британский таблоид The Sun пишет, что стоимость беговела модели Frog, как у принца Луи, составляет £200 (порядка 7,8 тыс. грн). В публикации отмечается, что после обнародования снимка все беговелы из этой серии были забронированы для покупки.
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Контекст:Принц Луи родился 23 апреля 2018 года в госпитале Святой Марии в Лондоне. Принц Уильям, отец ребенка, присутствовал на родах. В тот же день герцогиню и новорожденного выписали из больницы. Принца назвали Луи Артуром Чарльзом.
У принца Луи есть старшие брат и сестра: принц Джордж (2013) и принцесса Шарлотта (2015).
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