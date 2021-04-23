Прививки вакциной AstraZeneca-SKBio, которую привезли сегодня, начнут делать 28 апреля – Ляшко

“Вакцина, которая сегодня прибыла, будет доставлена на национальный склад, а в воскресенье ее начнут развозить на региональные. После того, как на региональных складах оформят документы, ее развезут в кабинеты прививок. Поэтому вакцинация начнется в большинстве регионов в среду”, – заявил он.

Контекст:23 апреля в Украину привезли 367,2 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее. Препарат поступил в рамках механизма COVAX. Ляшко рассказал, что вакцину будут использовать в кабинетах прививок для вакцинации людей в возрасте 65 лет и старше, а также для второй прививки людей, которые получили первые препаратом Covishield.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

По состоянию на 23 апреля в Украине сделали 508 тыс. прививок от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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