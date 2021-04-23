 

В посольствах в Москве и Праге будет работать по семь дипломатов – МИД Чехии

23.04.2021, 10:14, Новости дня
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По словам министра, работу продолжат также по 25 человек административного персонала в каждом посольстве.

Кулганек уточнил, что численность штата генеральных консульств России и Чехии не изменится. Он не исключил в будущем увеличения количества сотрудников двух посольств, но лишь на основе принципа паритета.

Глава чешской дипломатии назвал ответную высылку из России 20 чешских дипломатов” непонятной реакцией Москвы”. Кулганек признался, что его “совсем не устраивает состояние чешско-российских отношений”.

Контекст:Дипломатический кризис в отношениях Чехии и России обострился в апреле. Чешские власти заявили, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов причастны ко взрывам в 2014 году на складах с боеприпасами в деревне Врбетице. Тогда погибло два человека. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Россиян объявили в розыск.
17 апреля глава МВД и первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.
18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла, и потребовала от них покинуть страну до конца дня 19 апреля.
МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.
21 апреля Гамачек заявил о готовности выслать всех российских дипломатов и строить отношения с Москвой “с самого начала”.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек 21 апреля потребовал, чтобы Россия до 12.00 22 апреля вернула в посольство в Москве всех высланных чешских дипломатов, иначе Чехия уравняет число сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в РФ. В МИД страны отмечали, что с 20 апреля в посольстве Чехии в Москве работают пять дипломатов и 19 технических служащих. В то же время в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 административных и техслужащих. Россия не отреагировала на ультиматум чешского внешнеполитического ведомства.
В МИД Чехии сообщили 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве. Чехия до конца мая вышлет 22 российских дипломатов.
22 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Чехия “встала на путь разрушения отношений” с Россией, пригрозив ответом. Брифинг Захаровой транслировался на странице МИД РФ в Facebook.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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