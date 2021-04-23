65-летняя Длина назвала свои параметры и размер одежды

По формату шоу гардероб героя перешивают согласно современным тенденциям. Для этого необходимо сделать замеры тела.

Объем груди Долиной составил 95 см, талии – 76 см. Объем бедер не назвали, но отметили, что певица носит 44 размер одежды.

Певица отметила, что в рамках практики интервального голодания не ест по 19 часов, а только пьет воду. Долина убеждена, что на внешний вид влияют многие факторы.

“Влияет все. И самооценка, и то, что надоело носить на себе тяжесть лишних килограммов”, – рассказала певица.

ВИДЕОВидео: Doctor Style / YouTube

Контекст:Долина – советская и российская эстрадная джазовая певица, актриса, с 2003 года – член партии “Единая Россия”.

1 апреля российский певец Алексей Глызин опубликовал в сети совместное фото с Долиной, на котором она выглядит не так, как на снимках в свое микроблоге.

Долина признавалась, что сбросила 21 килограмм благодаря интервальному голоданию.

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