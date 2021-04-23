 

Глава ДНР обратился к Зеленскому: Имидж беспомощной жертвы обстоятельств не стоит выеденного яйца

23.04.2021, 10:10, Разное
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Глава республики признался, что искренне сочувствует украинцам. По его словам, в стране царит политический хаос. Пушилин подчеркнул, что киевские власти несут полную ответственность за социально-экономический кризис, высокий уровень коррупции и катастрофическую ситуацию в системе здравоохранения.

Пушилин заявил, что руководство страны пытается создать образ “невинной овечки”, которая пострадала от “мифического агрессора”. Политик отметил, что это амплуа очень удобно для властей – так они могут легко просить помощи у западных коллег и уходить от какой-либо ответственности.

“Мы прекрасно знаем, что имидж беспомощной жертвы обстоятельств не стоит выеденного яйца”, – продолжил он.

Лидер подчеркнул, что пока украинские чиновники сидят в кабинетах и твердят о “российской агрессии” и “оккупации Крымского полуострова”, военные продолжают обстреливать ДНР и ЛНР, калечить и убивать мирных жителей (женщин, стариков и детей) неподконтрольных территорий.

В заключение Денис Пушилин обратился к Владимиру Зеленскому с призывом посетить линию соприкосновения. Он уточнил, что готов вместе с главой ЛНР Леонидом Пасечником лично встретить президента, чтобы профессионально обсудить ситуацию и способы ее мирного урегулирования.

Ранее Владимир Зеленский назвал способ положить конец боевым действиям в Донбассе. По его словам, вступление в Североатлантический альянс должно усмирить “агрессию” Москвы. Президент также считает, что США и Европе следует усилить санкционное давление на Россию.



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