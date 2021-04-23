Нарышкин назвал «убогой ложью» заявления о причастности РФ к взрывам в Чехии

В основе демарша Чехии против РФ лежит убогая ложь, рассчитанная на людей с невысоким уровнем интеллекта, сообщил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Выступая в пятницу в Москве на открытии выставки, посвященной истории Второй мировой войны, Нарышкин коснулся текущих событий в мире, в том числе недавних действий Чехии в отношении Москвы.

Как отметил Нарышкин, в основу своих действий Прага положила «совершенно убогую ложь», которая «рассчитана на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития».

В ответ на свой демарш в отношении РФ Чехия «получила свое», отметил Нарышкин, передает РИА «Новости».

Напомним, 21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.

Скандал разгорелся после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».