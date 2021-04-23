 

Стены генконсульства РФ в чешском Брно облили кетчупом

23.04.2021, 10:08, Новости дня
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Хулиганы в ночь на пятницу облили кетчупом стены у входа на территорию генерального консульства РФ в городе Брно на юго-востоке Чехии, сообщил представитель полиции Павел Шваб.

«Ночью кто-то облил кетчупом стены генерального консульства РФ в Брно. Полиция ведет расследование по факту причинения ущерба чужому имуществу», – сообщил Шваб.

Генконсульство пока не комментирует ситуацию, передает ТАСС.

18 апреля чешская полиция сообщила о задержании в Праге семи человек, которые облили кетчупом стены, окружающие территорию посольства России. Как заявили задержанные, кетчуп должен был символизировать кровь погибших в 2014 году при взрывах складов боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии. К инциденту, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы. 



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