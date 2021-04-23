Эксперты назвали главные преимущества подводных лодок Северного флота РФ над ВМФ НАТО

ВМФ НАТО существенно уступает по мощности и действенности подводным лодкам Северного флота РФ. Эксперты назвали главные преимущества российской флотилии над кораблями Альянса.

Правительство РФ модернизирует Северный флот страны, комплекс мер по улучшению кораблей закончится уже через шесть лет. До конца 2027 года у и без того мощных субмарин РФ появятся новые преимущества над Военно-морским флотом НАТО. Бывший командующий флотом адмирал Вячеслав Попов назвал факторы, по которым отечественные судна превосходят аналогичную технику Запада.

Так, российский ВМФ пополнят четыре дизель-электрические подводные лодки «Лада». Их главным отличием от конкурентов является высокая автономность, повышенная скрытность и умение выполнять нестандартные задания. Субмарину с необычной однокорпусной схемой разработали в Центральном конструкторском бюро «Рубин». Специальные материалы, использованные при ее изготовлении, повысили прочность подлодки и возможность оставаться незамеченной вражескими системами слежения и радиолокационными приборами.

Современные ДЭПЛ, в отличие от атомных модификаций лодок, крайне тяжело обнаружить благодаря их практически полной бесшумности. «Лада» будет очень компактной, при этом ее водоизмещение составит порядка 1,8 тысячи тонн. Скорость, которую сможет развивать субмарина, достигает 21 узла за час, а максимальная глубина погружения – 250 метров. Одновременно на судне смогут находится 35 человек, кроме того, в будущем его оснастят минами, торпедами, крылатыми ракетами «Калибр». Такой набор и функциональность, как сообщают РИА Новости, не оставит для кораблей НАТО никаких шансов на конкурентную борьбу.

Источник: ria.ru