 

Смыв воды в общественных туалетах оказался фактором риска заражения SARS-Cov-2

23.04.2021, 10:00, Разное
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Коронавирус распространяется преимущественно через респираторные капли, образующиеся при чихании, кашле, разговоре или дыхании. Однако ученые из Инженерного колледжа Атлантического университета Флориды (Florida Atlantic University’s College of Engineering) предположили, что могут быть и альтернативные пути передачи патогена, в том числе — через смыв унитаза. Это вполне возможно, с учетом того, что в некоторых исследованиях частицы SARS-Cov-2 обнаруживались в образцах мочи и стула.

Ученые провели серию тестов, в ходе которых проанализировали распространение содержащих микробы аэрозольных капель, образующихся при смывании воды в унитазе или писсуаре в общественном туалете. Используя специальный счетчик частиц для измерения размера и количества капель, исследователи обнаружили, что капли «взлетают» на высоту до 1,5 метров в течении 20 секунд после нажатия кнопки смыва.

Что еще хуже, небольшое количество капель попадало в пространство даже когда крышка унитаза была закрыта. Ученые предположили, что они могут выходить через зазор между крышкой и стульчаком.

«Примерно после трех часов испытаний, включающих более 100 смывов, мы увидели существенное увеличение измеренных уровней аэрозолей в окружающей среде. Общее количество капель, образовавшихся в каждом испытании на промывку, достигло десятков тысяч», — сообщили авторы исследования.

По мнению ученых, высокая проходимость, закрытое пространство в кабинках вместе с некачественной вентиляцией могут создавать в общественных туалетах настоящие рассадники инфекции. Поэтому очень важно заходить в туалет только в маске и покидать его как можно скорее после использования.



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