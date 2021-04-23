 

В России создадут свою Чехию

23.04.2021, 9:29, Разное
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На очередном заседании кабинета министров был представлен проект создания аналога Чешской республики в составе Российской Федерации.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, недавние события в стране показали всю уязвимость деловых и туристических связей России с Европой, и целесообразность осуществления проекта не вызывает сомнений, тем более, что в России имеется и свое производство пива, и даже свое производство трамваев. Кроме того, флаг Чехии очень напоминает российский.

В России создадут свою Чехию– Мы выбрали Чувашию в качестве территории для будущей Чехии, названия похожи, и климат напоминает… Построим такие же города, улицы, мосты, пивоварни, все сделаем даже лучше чем в оригинале. Московское правительство готово содействовать в строительстве и обустройстве городов. Газпром готов трубопроводы проложить. Построим международный аэропорт, к нам туристы будут приезжать, инвесторы. Мы будем только в выигрыше. Гражданам не нужно будет визы получать, таможню проходить, сел на поезд, и уже в Чехии, – отметил министр.

В представленном проекте уже заложены несколько детально проработанных начальных этапов. На разработку, дизайн и издание рекламных брошюр планируется потратить 320 миллионов рублей, а на создание единого информационного портала проекта в сети Интернет – 435 миллионов рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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