 

С днем рождения, принц Луи: Кейт Миддлтон и принц Уильям представили новый портрет сына

23.04.2021, 9:28, Разное
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Каждое новое фото наследников монарших семей становится предметом обсуждений и восхищений среди подданных. А королевские особы, в свою очередь, только рады поделиться снимками подросших наследников престола. Сегодня, 23 апреля, младший ребенок 39-летней Кейт Миддлтон и 38-летнего принца Уильяма – принц Луи – отмечает 3-летие. И, по устоявшейся традиции, Кенсингтонский дворец опубликовал новый портрет члена королевской семьи в день его рождения.

В отличие от прошлого года, в Instagram-аккаунте семейства появилось лишь одно фото принца Луи. На снимке он в синей учебной форме и с рюкзаком за плечами сидит на детском велосипеде – беговеле. Подпись к нему гласит, что с сегодняшнего дня мальчик будет ходить в детский сад:

Три года! Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новой фотографией принца Луи, сделанной герцогиней на этой неделе перед тем как он впервые пошел в сад.

Известно, что малыш будет посещать тот же детский сад, который посещала его сестра принцесса Шарлотта – Willcocks Nursery School.

Принц Луи

Никого уже не удивил тот факт, что сфотографировала сына его мама – это одно из главных хобби герцогини Кембриджской. Ее любовь к фотографии давно известна, причем не только другим представителям британской монархии, но и всему миру. Ведь сделанные лично ею снимки герцогиня Кембриджская не прячет, а выкладывает в общий доступ в Instagram Кенсингтонского дворца и приурочивает эти публикации к дням рождения родных и близких. Так, ранее в официальных аккаунтах британской королевской семьи в Instagram были опубликованы портреты как принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи по отдельности, так и всего ее семейства в целом.

Напомним, третий ребенок герцогов Кембриджских родился 23 апреля 2018 года в 11:01 по лондонскому времени, о чем спустя несколько часов сообщили на Twitter-странице Кенсингтонского дворца. Вечером того же дня счастливая мать, малыш и отец – принц Уильям, который также присутствовал на родах, выписались из госпиталя – лондонской больницы святой Марии – и отправились домой. Принц Луи стал шестым правнуком королевы Елизаветы II и занял пятое место в линии наследования британского престола. Портрет к первому дню рождения Луи смотрите здесь.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми – принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой



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