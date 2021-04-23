ARD – Путин не дал прямого ответа на главный вопрос — о напряжённости на границе с Украиной

В послании Федеральному собранию Владимир Путин призвал граждан РФ «не терять бдительность» и сделать прививку от коронавируса, пишет ARD. По его словам, это позволит сформировать к осени коллективный иммунитет. В области внешней политики, однако, главный интерес удовлетворён не был: Путин не стал напрямую комментировать события на российско-украинской границе.



Reuters

Послание Владимира Путина Федеральному собранию транслировалось в прямом эфире на нескольких телеканалах и радиостанциях, а также в интернете. На государственных телеканалах обратный отсчёт начался за несколько часов, пишет ARD.

С опозданием на несколько минут Путин подошёл к трибуне, стоявшей в окружении государственных флагов России. На заднем плане был изображён государственный герб – двуглавый орёл.

В первой части своего выступления глава государства коснулся борьбы с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что РФ разработала три надёжных вакцины. По его словам, к осени значительная часть населения страны сможет сделать прививку от коронавируса и приобрести иммунитет. Однако Путин предупредил, что в настоящий момент «нельзя терять бдительность».

«Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями. Повторю, опасность вируса ещё сохраняется», — заявил Путин.

Впрочем, несколько сотен депутатов и общественных деятелей сидели в зале вплотную друг к другу. На лицах большинства из них отсутствовали маски.

В последние несколько дней суточный прирост заражённых коронавирусом в РФ снова начал увеличиваться. Доля россиян, готовых сделать прививку, сравнительно низкая. Как считает издание, полностью вакцинацию прошли лишь чуть более 4% населения.

С точки зрения внешней политики, главный интерес заключался в том, как Путин отреагирует на растущую напряжённость на востоке Украины. Перемещение российских войск к границе с Украиной и в «аннексированный» Крым* усилило опасения относительно дальнейшей эскалации конфликта, отмечает ARD.

В своём выступлении Путин не стал напрямую комментировать эти события. Однако он приготовил предупреждение для всех «врагов России»: «Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ РФ будет ассиметричным, быстрым и жёстким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели».

Буквально позавчера президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встретиться, чтобы «остановить убийственную математику будущих военных потерь». Ещё не поздно предотвратить эскалацию, передаёт ARD.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

