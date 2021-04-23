Politico – обороны ради — Вашингтон подумывает поставить Украине больше оружия

Белый дом рассматривает запрос Киева об отправке дополнительного вооружения на Украину на фоне значительного наращивания Россией военной группировки на её границе, пишет Politico. Как отмечает журнал, Украина стремится добиться размещения на своей территории ракетных комплексов Patriot, однако сам процесс рассмотрения просьбы находится на ранней стадии, в то время как администрация Байдена опасается спровоцировать Москву излишне резкими шагами.



Reuters

Белый дом изучает запрос Киева об отправке дополнительного вооружения на Украину, в то время как последняя столкнулась со значительным ростом группировки российских войск на своей границе, пишет Politico.

По словам источников, знакомых с ситуацией, на данный момент процесс рассмотрения этой просьбы находится на ранней стадии. Администрация опасается спровоцировать Москву в военном плане; о подобной политике, в частности, говорит недавнее решение Вашингтона отменить отправку двух кораблей ВМС США в Чёрное море на фоне растущей напряжённости в регионе.

Между тем, за последние несколько недель РФ создала вдоль восточной границы Украины группировку численностью приблизительно в 120 тыс. военнослужащих, несколько раз «вторгалась» в европейское воздушное пространство, а также планирует выслать почти дюжину американских дипломатов в ответ на последний санкционный пакет США, связанный с хакерскими атаками Москвы и кампанией по «вмешательству» в выборы.

Тем не менее параллельно с этим администрация США по-прежнему ведёт переговоры с Кремлём относительно проведения этим летом саммита с участием президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.

Однако украинские чиновники опасаются, что явное наращивание Россией военной группировки на границе — это не просто акт бряцания оружием, призванный послать сигнал Западу, а нечто большее. В этом контексте Киев неоднократно просил США как публично, так и в частном порядке, предоставить ему больше оружия, которое пригодится при отражении потенциального российского вторжения, вероятность которого растёт.

В частности, Украина запросила ракеты Patriot, которые на данный момент развёрнуты в Польше, однако украинские чиновники хотят, по словам источника журнала, чтобы эти комплексы были и на их территории. «Украина держит оборону против РФ не только ради себя, но и ради Запада, — заявил по этому поводу высокопоставленный украинский чиновник Андрей Ермак. — Но где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также отметил, что ситуация продолжает обостряться, в то время как Москва «будет готова» начать «новый этап агрессии» в течение следующих нескольких недель.

При этом, по словам чиновников, если РФ действительно вторгнется на Украину, США могут в кратчайшие сроки отправить Киеву дополнительные вооружения для укрепления своей обороны. В перечень этих средств могут входить новые партии противотанковых ракет Javelin, а также дополнительные боеприпасы и бомбы. Тем не менее никаких конкретных планов на этот счёт Вашингтон пока не разработал.

В целом американские чиновники склонны рассматривать концентрацию российских войск скорее как демонстрацию силы, чем как признак неминуемого вторжения. При этом события последних нескольких дней никак не повлияли на их восприятие обстановки. По словам американских чиновников, РФ явно продемонстрировала, что способна вести боевые действия и пытается послать Западу определённый сигнал, однако её конечные цели всё же пока неясны.

Вместе с тем, ряд экспертов и экс-чиновники беспокоятся, что вторжение всё же может начаться. «То, что мы видим сейчас, — это начало следующей фазы, и я бы сказал, что неизбежно — именно не возможно, а неизбежно — обострение в плане применения кинетической силы», — считает бывший командующий сухопутными восками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

При этом Ходжес охарактеризовал реакцию на кризис Байдена, а также Франции и Великобритании, как «слабую», подчеркнув, что им нужно пойти на более решительные шаги, а не ограничиваться строгими предупреждениями.