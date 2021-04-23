 

В ЕС заявили, что 19 апреля не было принято решение о санкциях против России, но все может измениться

23.04.2021, 9:20, Новости дня
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“В понедельник высокий представитель ЕС [Жозеп Боррель] отметил, что пока никакие решения не были приняты. Но ситуация может измениться. […] Ситуация, которая была в этот понедельник, может существенно отличаться в следующий понедельник. Ситуация на местах, между Украиной и Россией, между Чешской Республикой и Россией развивается. Страны ЕС, как и высокий представитель ЕС, решительно не согласны с тем, что сейчас делает Россия, будь то ситуация вокруг [российского оппозиционера Алексея] Навального, в Украине или Чешской Республике. Мы будем действовать определенным образом, и это именно та дискуссия, которая сейчас происходит между странами-членами”, – отметил Стано.

Контекст:19 апреля главы МИД стран ЕС провели видеоконференцию, одной из тем которой была ситуация в Украине. Также состоялся неформальный обмен мнениями с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Украинский министр предложил ЕС пошаговый план действий для сдерживания Москвы, который предполагает разработку нового пакета секторальных санкций и его введение в случае эскалации ситуации. По словам главы украинской дипломатии, персональных санкций уже недостаточно.
Также министры обсуждали ситуацию с высылкой из Чехии российских дипломатов и состояние здоровья Навального, который объявил голодовку в российской тюрьме.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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