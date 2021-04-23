В Кабмине поручили за две недели разработать план финансирования лаборатории, где будут производить вакцины от COVID-19

Дефицит вакцин против COVID-19 в мире показал необходимость создания собственной лаборатории в Украине, заявил глава правительства.

“Строительство современной инфраструктуры по мировым образцам позволит нам восстановить научный потенциал и разрабатывать препараты для защиты от различных болезней”, – сказал он.

Замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко во время совещания отметил, что Минздрав рассматривает вариант создания такой лаборатории на базе Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Льва Громашевского.

“Параллельно есть план создать в институте открытое научное пространство, которое будет объединять всех ученых для проведения исследований”, – сказал Ляшко.

По его словам, такое пространство поможет восстановить производство иммунобиологических препаратов, в частности для лечения онкологических заболеваний.

Контекст:В Украине нет собственной вакцины от коронавируса. С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз), а 18 апреля – вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

20 апреля в Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса AstraZeneca, произведенную в Южной Корее. В Украину должны привезти 367 тыс. доз этой вакцины.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

С начала кампании по вакцинации в Украине сделали более 508 тыс. прививок, свидетельствуют данные Минздрава Украины. Обе дозы вакцины от коронавируса получили только пять украинцев, двое из них первую прививку получили за границей.

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