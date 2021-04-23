 

Молодой житель Кузбасса угнал и случайно разбил чужую машину

23.04.2021, 9:16, Разное
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Житель города Прокопьевска в Кемеровской области обратился в полицию. Он рассказал, что с парковки пропал его автомобиль ВАЗ-2110. Вскоре машину нашли во дворе частного дома, но уже разбитую, передает сайт VSE42.RU. Удалось выяснить и то, каким образом машина покинула свое место, и почему лишилась первозданного вида.

На чужую “десятку” положил глаз 19-летний парень. Он убедил своего друга в том, что автомобиль он приобрел, однако тот неисправен. В связи с этим попросил у товарища отбуксировать автомобиль до своего дома.

По дороге трос порвался и машина влетела в столб. Тем не менее, молодой человек решил все же довезти ее до своего дома, чтобы затем продать на запчасти. Осуществить свой план он не успел – полиция сумела найти похищенную машину раньше.



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