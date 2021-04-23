Россия предложила Индии поставлять ремдесивир

Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир, который используется при лечении коронавируса, также обсуждаются поставки медицинского кислорода, сообщают СМИ.

Издание The Economic Times информирует со ссылкой на источники, что поставки могут начаться уже в ближайшие 15 дней. По данным СМИ, Москва якобы предложила поставлять 300-400 тыс. инъекций ремдесивира в неделю, объем поставок может быть увеличен, передает РИА «Новости».

Также в ближайшее время могут начаться переговоры о поставках медицинского кислорода из РФ в Индию по морю.

Индийские больницы сообщают об уменьшении поставок кислорода из-за резкого роста числа случаев заболевания коронавирусом в стране, кроме того, запасы противовирусного препарата ремдесивир, используемого для лечения этой болезни, также заканчиваются.

По оценкам правительства, несколько недель назад мощность производства кислорода в Индии составляла 6 тыс. метрических тонн в день и был поднято до 7,8 тыс. тонн на фоне роста потребления кислорода до 4 тонн в день с 1 тыс. тонн в день до пандемии.

Индия планирует импортировать 50 тыс. тонн медицинского кислорода для удовлетворения растущего спроса. Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, всего там зарегистрировано свыше 16,2 млн случаев COVID-19. Выздоровели более 13,6 миллиона человек, умерли 186,9 тыс. человек.

Рост числа заболевших продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,42 млн человек.

Ранее в Индии нашли новый вид коронавируса.