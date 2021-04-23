Рогозин обсудил с космонавтами проект новой орбитальной станции

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудил с представителями отряда космонавтов проект будущей российской орбитальной станции и программу полетов.

«Вчера провел очередную встречу с отрядом космонавтов Роскосмоса. Обсудили проект Российской орбитальной служебной станции, ход создания новой ракетно-космической техники и программу полетов», – написал Рогозин в Telegram.

В среду Рогозин заявил, что РФ приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, поскольку только так ее можно сделать хорошо.

До этого Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, РФ может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.

Напомним, в понедельник вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.