Сколько нужно копить на 1-комнатную квартиру в Ярославле?

23.04.2021, 9:17, Детали

Теги: Безработица, Бизнес, Работа

hh.ru и ЦИАН составили рейтинг российских городов, жители которых могут быстрее всех накопить на однокомнатную квартиру или первоначальный взнос по ипотеке.

На первом месте оказались Челябинск, Оренбург и Саратов – в этих городах накопить на покупку собственного жилья можно за пять лет. В Ярославле – за семь лет. Дольше всего придется копить жителям Москвы – 18 лет.

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и лидер онлайн-недвижимости России ЦИАН проанализировали финансовые возможности российских работников по покупке квартиры и накоплениям на первоначальный взнос по ипотеке. В рамках исследования был составлены рейтинги городов, жители которых могут быстрее всего купить квартиру в своем городе и в Москве исходя из предлагаемых зарплат.

В расчет рейтингов вошли данные hh.ru по средним предлагаемым зарплатам в различных городах страны, данные ЦИАН по средней стоимости 1-комнатной квартиры на вторичном рынке в столице и городах страны, по средним ставкам по ипотечным кредитам на вторичном рынке, а также суммы прожиточного минимума для трудоспособного населения в разных регионах, установленные Правительством РФ на 2021 года. Методология рейтинга была построена с учетом финансовых возможностей ежемесячных накоплений (предлагаемая зарплата за вычетом прожиточного минимума) работников и суммы первоначального взноса в размере 15% от стоимости квартиры.

При средней предлагаемой зарплате в 39,3 тысяч рублей и средней стоимости 1-комнатнуой квартиры в 2,27 миллиона рублей, жители Ярославля смогут накопить на свое жилье за 7 лет. В среднем столько же придется копить жителям других городов, вошедших в рейтинг. На первоначальный взнос по ипотеке (340,5 тысяч рублей) сотрудникам ярославских компаний придется откладывать деньги год. А вот чтобы купить 1-комнатную квартиру за 9,7 миллионов рублей в Москве, придется копить 30 лет. На первоначальный взнос для покупки 1-комнатной квартиры в Москве ярославцам потребуется 4 года.

– Быстрее всего накопить на собственную квартиру в Ярославле получится у представителей высшего менеджмента, медиков и фармацевтов, а также у тех, кто работает в сфере строительства и недвижимости. При текущих предлагаемых зарплатах им потребуется на это пять-шесть лет. Больше восьми лет придется копить начинающим специалистам, работникам сферы туризма, гостиниц и ресторанов, бухгалтерам, а также административному персоналу, – отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.

В числе российских городов по скорости накоплений на покупку 1-комнатной квартиры выделяются Челябинск и Саратов: высший менеджмент, работающие в автомобильном бизнесе, в могут позволить купить жилье в своем городе уже спустя 3 года после того, как начнут откладывать большую часть зарплаты, а на сбор денег для первоначального взноса по ипотеке им потребуется всего от 6 месяцев до года. Дольше всех – 18 лет – придется копить на квартиру в своем городе госслужащим во Владивостоке. В подавляющем числе городов, кроме Москвы, на первоначальный взнос по ипотеке потребуется копить от одного до двух лет.

На покупку 1-комнатной квартиры в Москве быстрее всех при текущих зарплатных предложениях накопят работники сферы добычи сырья из Хабаровска – им потребуется 13 лет. На год-два дольше придется копить высшему менеджменту из Санкт-Петербурга и также работникам сферы добычи сырья из Иркутска, Красноярска, Краснодара и Уфы. Максимально долгий срок – почти 50 лет – придется откладывать деньги на столичную недвижимость страховщикам в Кирове и работникам сферы добычи сырья в Ульяновске.