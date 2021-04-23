 

Названы десять запретных продуктов после 30 лет

23.04.2021, 9:08, Разное
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Медики назвали десять продуктов, которые необходимо исключить из рациона питания после 30 лет. Они не несут никакой пользы и к тому же наносят урон организму.
В 20 лет организм еще может справиться с вредными веществами, а после 30 компенсационные возможности уменьшаются. Обмен веществ начинает замедлятся, поэтому человек быстро набирает лишние килограммы, которые впоследствии очень сложно сбросить.

По словам врачей, нельзя употреблять в пищу жаренные продукты. Употребление такой еды более четырех раз в неделю провоцирует развитие ожирения. К тому же на 41% увеличивается риск наступления инсульта.

В магазинах полки переполнены обезжиренными молочными продуктами, но их употреблять не рекомендуется. Жир в них заменяется огромным количеством сахара и подсластителями. Первую тройку запретных продуктов замыкают газированные напитки. Они представляют собой самый настоящий яд в красивой маскировке. Их частое употребление может спровоцировать сердечные патологии, онкологию, остеопороз, сахарный диабет, тяжелые эмоциональные расстройства.

После 30 лет важно отказаться от рафинированных углеводов – продуктов, которые богаты простыми сахарами. В момент их усвоения происходит скачок уровня инсулина. Не стоит есть сливочное масло низкого качества и маргарин. В этих продуктах содержатся трансжиры, которые являются источником канцерогенов.

Популярные хлопья для завтрака необходимо заменить более полезными продуктами. В них содержится огромное количество сахара и опасное количество добавленных витаминов, которые могут спровоцировать гипервитаминоз. Риск развития рака после 30 лет повышает употребление обработанного мяса. Отказаться нужно от мясных закусок, колбасы, ветчины, сушеной говядины.

В белом хлебе не содержатся зерна, поэтому он не обладает клетчаткой. В нем нет никаких полезных элементов. Также не стоит есть картофельные чипсы, имеющие в составе множество вредных трансжиров.

Отдельно медики заявили о натрии, который поступает в организм. После 30 лет возрастает риск сердечного приступа, поэтому необходимо исключить факторы, которые могут его спровоцировать. Высокое потребление натрия повышает кровяное давление. Оно, в свою очередь, является предпосылкой к сердечному приступу.

Источник: www.infox.ru



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