 

Агата Муцениеце впервые высказалась о романе Прилучного с Карпович

23.04.2021, 9:08, Разное
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Популярная российская актриса Агата Муцениеце впервые высказалась о романе бывшего мужа Павла Прилучного со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. По ее словам, она не следит за делами экс-супруга, но желает ему огромного счастья во всех жизненных сферах.
Агата Муцениеце после развода с головой ушла в работу. Павел Прилучный, в свою очередь, увлекся Мирославой Карпович. Бывшая жена звезды сериала «Мажор» редко комментирует его новые отношения, но не упускает возможности лишний раз пошутить над ним и его новой возлюбленной.

Актриса уверена, что уже никогда не будет вместе с отцом своих детей. Она считает, что «горбатого» Прилучного может исправить только его нынешняя пассия Мирослава Карпович. Муциниеце пожелала паре счастья, заявив, что личная жизнь бывшего мужа ее не касается. Актриса не исключила, что Мирослава Карпович является прекрасной и милой дамой, но здороваться с ней она вряд ли когда-то будет.

Сама же звезда «Папиных дочек» всячески обходит тему своих личных отношений. Она никогда не называет Павла Прилучного по имени. Мирослава Карпович перестала обращать внимание на хейт некоторых пользователей, которые считают ее разлучницей.

Источник: www.starhit.ru



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