 

Москва передаст старые склады боеприпасов Евросоюзу

23.04.2021, 9:07, Разное
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Гарнизон города Москвы передаст старые склады боеприпасов Европейскому союзу в связи с их нехваткой после взрыва в Чехии, объявил мэр столицы Сергей Собянин.

– У наших войсковых частей много чего осталось после старта программы реновации: склады боеприпасов, вооружения, военной техники, которые больше не нужны. Всё это добро несёт угрозу для спокойной жизни города и москвичей. Поэтому мы отдаём безвозмездно всё нуждающимся. Мы уже передали несколько станций метро Омску, трамваи Воронежу, теперь очередь стран ЕС, где, как нам известно из СМИ, образовался дефицит складов с боеприпасами, – отметил градоначальник.

Собянин добавил, что уже договорился с Минобороны об организации рейса в Прагу. В ближайшее время на сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160. В случае отказа чешской стороны принимать груз он будет сброшен с воздуха.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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