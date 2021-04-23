Москва передаст старые склады боеприпасов Евросоюзу

Гарнизон города Москвы передаст старые склады боеприпасов Европейскому союзу в связи с их нехваткой после взрыва в Чехии, объявил мэр столицы Сергей Собянин.

– У наших войсковых частей много чего осталось после старта программы реновации: склады боеприпасов, вооружения, военной техники, которые больше не нужны. Всё это добро несёт угрозу для спокойной жизни города и москвичей. Поэтому мы отдаём безвозмездно всё нуждающимся. Мы уже передали несколько станций метро Омску, трамваи Воронежу, теперь очередь стран ЕС, где, как нам известно из СМИ, образовался дефицит складов с боеприпасами, – отметил градоначальник.

Собянин добавил, что уже договорился с Минобороны об организации рейса в Прагу. В ближайшее время на сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160. В случае отказа чешской стороны принимать груз он будет сброшен с воздуха.

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