 

Брюшной жир говорит о риске болезней сердца даже при нормальном весе

23.04.2021, 9:06, Разное
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В заявлении ученые особенное внимание уделили абдоминальному или брюшному ожирению. При нем большие количества жира откладываются в брюшной полости. Самый простой диагностический тест для его выявления – измерение охвата талии. Авторы научного документа подчеркивают, что брюшное ожирение может не сопровождаться «обычным ожирением». У людей с весом, который считается нормальным, оно является важным индикатором риска сердечно-сосудистых болезней, метаболического синдрома и смерти.

Ожирение диагностируют, определяя индекс массы тела (ИМТ). Для этого показатель веса в килограммах делят на квадрат роста в метрах. ИМТ более 30 указывает на ожирение.

Критерии брюшного ожирения – охват талии более 88 сантиметров для женщин и более 102 сантиметров – для мужчин.

Эксперты рекомендуют врачам при работе с пациентам оценивать как ИМТ, так и охват талии.

«Исследования, которые касались связи между брюшным жиром и исходами для сердечно-сосудистой системы, подтверждают, что внутренний жир – определенная опасность для здоровья», – сказала Тиффани Пауэлл-Уилли (Tiffany M. Powell-Wiley), председатель комитета по составлению научного заявления, глава Лаборатории социальных детерминант ожирения и сердечно-сосудистого риска Национального института сердца, легких и крови.

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В заявлении говорится что у людей с брюшным ожирением риск сердечно-сосудистых болезней может быть выше, чем у людей с высоким ИМТ, но малым количеством жира вокруг внутренних органов, внутреннего (висцерального) жира. Такое состояние часто называют метаболически здоровым ожирением.

Еще один вид висцерального жира, опасного для сердца – эпикардиальный, он располагается между миокардом и наружной оболочкой сердца. Этот жир можно выявить только при дополнительном обследовании. Он связан с ухудшением прогноза при сердечно-сосудистых болезнях. Эпикардиальный жир обычно обнаруживают у людей с большим охватом талии.

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В научном заявлении сообщается, что физическая нагрузка помогает бороться с висцеральным жиром. Ученые указывают, что в исследованиях количество снижалось после 12-52 недель выполнения упражнений по пять раз в неделю. Эффективны были как интенсивные занятия, так и упражнения средней тяжести. Даже регулярная ходьба помогает избавиться от небольшого количества внутреннего жира. Также доказательства говорят в пользу того, что нагрузки, которые предусматривают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по физической активности (150-300 минут в неделю), могут быть достаточными в борьбе с висцеральным ожирением.



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