KFC добавило в чеки пункт «прокатило» стоимостью 50 рублей

Сеть ресторанов быстрого питания KFC проводит новую благотворительную акцию в поддержку онкобольных детей-сирот «Прокатило от Сандерса».

Для участия необходимо сделать заказ на любую сумму, тогда в чеке автоматически, без ведома покупателя, появится пункт «прокатило» и сумма чека увеличится на 50 рублей.

Недовольные акцией клиенты могут в любой момент от нее отказаться. Для этого достаточно пройти многоступенчатую капчу из математических примеров и уравнений, поиска предметов и транспортных средств, а также склонения слов в мобильном приложении ресторана.

– Мы расширяем нашу благотворительную программу помощи детям-сиротам. Увы, жадные россияне часто скряжничают, не торопятся пожертвовать лишние 10 рублей, чтобы спасти своих сограждан, и мы сами снимаем с них эту скромную сумму. Теперь, приняв во внимание национальные особенности населения, наш ресторан выходит на качественно новый уровень и вводит инновационный метод благотворительности. К слову, уже давно напрашивавшийся, – рассказала генеральный директор KFC в России Татьяна Пулюкова.

По оценкам специалистов компании это поможет поднять её суммарный годовой доход на 30%-40%. Также в KFC добавили, что в случае успеха инновационного нововведения, сумму «прокатило» могут увеличить до 100 или даже до 150 рублей.

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