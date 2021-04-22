Дочь обвиненного в убийстве жены нефролога заявила, что ее мама может быть жива

Дочь обвиненного в убийстве собственной супруги бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова заявила, что ее мать все еще может быть жива.

Считающаяся следствием убитой Ирина Земченкова, по мнению ее дочери Екатерины, еще может быть жива, она сообщила в интервью «Комсомольской правде», что не верит в вину отца в ее смерти.

«Сейчас я продолжаю так считать (что женщину еще можно найти – прим. ВЗГЛЯД). У меня есть надежда, что она жива», – сказала она.

Также она высказалась о признании ее отцом вины в убийстве матери. По ее словам, Земченков за все годы после пропажи «ни от кого не скрывался и не избегал органов следствия», а помогал в сборе информации и доказательств.

«Я когда узнала, что он признал вину и подписал признание, я была уверена, что это было написано под давлением моральным и психологическим, потому что другого варианта я не знаю. Это могла быть угроза его маленьким детям от второго брака или нынешней жене. Более того, спустя несколько дней папа написал, что показания даны под моральным давлением со стороны органов и это был самооговор», – поделилась Екатерина.

По словам девушки, сейчас нет предпосылок считать пропавшую живой, но она все же продолжает так думать.

«Никаких [предпосылок], но были какие-то неподтвержденные заявления людей. На работе одна из акушерок говорила, что слышала, как мама с кем-то разговаривала на повышенных тонах, якобы она куда-то поедет. Следствие выяснило, что акушерка не работала в тот день», – рассказала собеседница издания.

Екатерина сообщила, что были слухи о том, что кто-то видел Ирину Земченкову, но это не подтвердилось, другие говорили, что видели ее в сгоревшем ангаре, третьи – что пропавшую якобы держат в неволе в Ленобласти.

«Были еще экстрасенсы разные. Одни обещали, что вот-вот завтра мама придет. И ты сидишь под дверью, ждешь. Но никого нет», – добавила она.

Девушка пояснила, что сейчас у нее установились «нормальные, построенные на уважении взаимопонимании» отношения с нынешней супругой отца, а версию о том, что Земченков якобы мог убить супругу из-за романа на стороне с этой женщиной, она назвала бредом.

«Это полный бред. Родители могли вполне обговорить все по-человечески. Мой отец – миролюбивый человек. Чтобы совершить преступление, надо быть другим человеком», – сообщила Екатерина.

Напомним, главному нефрологу Петербурга предъявили обвинение в убийстве супруги. Уголовное дело по факту пропажи матери троих детей, работающей врачом в одном из роддомов, возбудили еще в марте 2010 года.

В декабре 2020 года на прием к главе СК Александру Бастрыкину пришел отец женщины, он сообщил, что до сих пор не знает, что случилось с его дочерью, ее тело не было найдено.

Согласно материалам дела, 23 февраля 2010 года Земченков в ходе ссоры в квартире убил супругу, расчленил ее тело, «части которого выбросил в мусорные контейнеры». Чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о том, что потерпевшая ушла из дома на работу и пропала без вести.

Сам Земченков изначально признал свою вину, но заявил, что убийство было было совершено им по неосторожности. Позже он отказался от признательных показаний.

Также сообщалось, что более года назад Петроградский районный удовлетворил иск Земченкова о признании его жены умершей.