 

Пушков допустил возможность разрыва дипотношений с Чехией

22.04.2021, 6:32, Новости дня
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что попытка нового министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека диктовать РФ условия и выдвигать Москве ультиматумы может привести к понижению уровня дипотношений между странами, либо к их разрыву.

«Невозможный сценарий: Чехия не может диктовать условия РФ и выдвигать ультиматумы. Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.

Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от РФ выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

В Кремле указали, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран.

Напомним, Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.

Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против РФ стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».



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