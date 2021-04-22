 

В крупнейших городах Японии ввели режим ЧС из-за коронавируса

22.04.2021, 6:32, Новости дня
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Правительство Японии во главе с премьер-министром Есихидэ Сугой приняло решение вновь ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в префектурах Токио, Осака, Киото и Хего из-за ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса, сообщило японское общественное телевидение.

Как ожидается, официально о введении режима чрезвычайной ситуации будет объявлено в пятницу. При этом большую обеспокоенность у местных властей вызывают предстоящие майские праздники и связанные с ними риски новых вспышек вызываемого коронавирусом заболевания в крупнейших регионах Японии, передает ТАСС.

По последним данным, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Японии превысило 548 тыс., более 9,7 тыс. человек умерли.

С 20 апреля ограничения ужесточили в трех префектурах рядом с Токио – Канагаву, Сайтаму, Тибу, а также в префектуре Айти в центральной части острова Хонсю. В начале апреля стало известно о планах властей Японии ужесточить меры против распространения коронавируса в Токио, западной префектуре Киото и на Окинаве – самой южной префектуре страны. Также он действует еще в трех западных префектурах – Осака, Мияги и Хего.

В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол РФ в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.



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