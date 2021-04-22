В РФ начинаются продажи камеры Sony FX3 Cinema Line

Как сообщили представители японской компании Sony, уже скоро в РФ стартуют продажи полнокадровой камеры модели FX3 Cinema Line. Ее стоимость на территории РФ составит 400 тысяч рублей, уточняют маркетологи.

Инженеры же напоминают, что данная модель является самой компактной и наиболее легкой из линейки продукции, к которой относится.

При помощи этого устройства можно делать отличные фотографии и видео в высоком качестве. На сегодня можно оформить предварительный заказ. При этом цена будет несколько ниже заявленной выше. Скидка составит чуть более 20 тысяч рублей или около 5%. Впрочем, сама система предзаказов не очень удобна для покупателей. Напомним, что в последнее время были случаи отказа отгружать товар.