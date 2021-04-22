Мнение: Московский гуманизм
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На сегодняшних акциях протеста по всей России задержали 1226 протестующих.
В Петербурге — 493.
В Уфе – 91
В Сочи – 51.
В Воронеже – 46.
А вот в Москве – всего 23 задержанных. И это очень странно, если вспомнить, что в январе и феврале на точно таких же акциях протеста были сотни задержанных…
Сегодня силовики Москвы получили приказ проявить гуманизм? Чтобы не было фотографий и видео про беспредел силовиков?
Или дело в чем-то другом?
Лично у меня нет версий, объясняющих причину сегодняшнего вегетарианства московских силовиков.
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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