Мнение: Московский гуманизм

На сегодняшних акциях протеста по всей России задержали 1226 протестующих.

В Петербурге — 493.

В Уфе – 91

В Сочи – 51.

В Воронеже – 46.

А вот в Москве – всего 23 задержанных. И это очень странно, если вспомнить, что в январе и феврале на точно таких же акциях протеста были сотни задержанных…

Сегодня силовики Москвы получили приказ проявить гуманизм? Чтобы не было фотографий и видео про беспредел силовиков?

Или дело в чем-то другом?

Лично у меня нет версий, объясняющих причину сегодняшнего вегетарианства московских силовиков.

Фотография отсюда

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