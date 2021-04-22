 

Мнение: Московский гуманизм

22.04.2021, 5:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На сегодняшних акциях протеста по всей России задержали 1226 протестующих.

В Петербурге — 493.
В Уфе – 91
В Сочи – 51.
В Воронеже – 46.

А вот в Москве – всего 23 задержанных. И это очень странно, если вспомнить, что в январе и феврале  на точно таких же акциях протеста были сотни задержанных…

Сегодня силовики Москвы получили приказ проявить гуманизм? Чтобы не было фотографий и видео про беспредел силовиков?

Или дело в чем-то другом?

Лично у меня нет версий, объясняющих причину сегодняшнего вегетарианства московских силовиков.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.03 / Россия пророет новый Суэцкий канал рядом со старым

19.07 / Якушев призвал опустить цены на жилье в России

06.08 / Мнение: Пираты Желтого моря

16.04 / Ради дочери! – Личное мнение

14.07 / Мнение: Полагаю, надо запретить. Царские цензоры за чтением Энгельса

02.07 / ЦИК: после обработки 100% бюллетеней «за» проголосовали 77,92%

07.07 / Королевские прихоти: Кейт Миддлтон и Меган Маркл не поделили прислугу

18.10 / Студенты из Ярославля поддержали введение студенческого капитала в стране

01.11 / Анастсия Решетова с полуобнаженной грудью рассказала об отказе от Хэллоуина

14.02 / Ученые считают аномальные морозы признаком глобального потепления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика