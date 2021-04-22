 

Компания Realme выпустит среднебюджетный смартфон с поддержкой 5G

22.04.2021, 5:14, Новости дня
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За 320 американских долларов компания Realme предложит пользователям среднебюджетный смартфон с поддержкой сетей пятого поколения.

Модель Realme 8 получит восьмиядерный процессор с объемом оперативной памяти четыре или восемь гигабайт. Речь идет о чипе MediaTek Dimensity 700. При этом основная память составит 128 Гб.

Одним из преимуществ данного гаджета являются достаточно мощные датчики камер. На фронтальной можно делать фото на 48 мп. На селфи – 16 Мп. Экран обеспечит качество изображения в формате FHD+. Частота обновления картинки на нем составит 90 Гц. Также разработчик обещает, что во время активного использования гаджет выдержит без подзарядки двое или трое суток. Его емкость – 5000 мАч.



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