Послание Президента Федеральному Собранию

Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию.

Церемония оглашения прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж».

21 апреля 2021 года

Москва

На церемонии присутствовали сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

* * *

В.Путин: Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы! Уважаемые граждане России!

Сегодняшнее Послание будет посвящено главным образом нашим внутренним вопросам. Это, разумеется, вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики. Конечно, несколько слов нужно будет сказать о внешних делах, буквально несколько слов и по вопросам безопасности.

Но начну, конечно, с событий прошлого года, когда наша страна да и, собственно, весь мир столкнулись с новой, неизвестной и чрезвычайно опасной инфекцией.

В те дни, в том числе в ходе совещаний со специалистами и разговоров с лидерами многих государств, часто слышал от них такую оценку ситуации: мы имеем дело с абсолютной неопределённостью. И это действительно было так.

Видел это по информации из наших регионов. Число заболевших, которым требовалась срочная госпитализация, постоянно росло. Собственно, все и так об этом хорошо знают. Многие больницы были переполнены, сообщали о реальной угрозе нехватки кислорода, в том числе и в реанимациях. Аппараты ИВЛ, респираторы, средства индивидуальной защиты распределялись буквально поштучно. В товарной сети из-за повышенного спроса снижались запасы самого необходимого: круп, масла, сахара.

Эпидемия наступала. Но наряду с естественной большой тревогой у меня лично была твёрдая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания.

Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение, создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских работников и граждан средствами защиты. Более чем в пять раз, до 280 тысяч, увеличили число коек в стационарах для приёма больных с коронавирусной инфекцией.

За кратким перечислением мер – огромный напряжённый труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас за это сердечно поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть.

Анализ ситуации шёл в те дни да и позже практически непрерывно. Хорошо помню, как приехал в больницу в Коммунарке. Надо было прочувствовать, увидеть своими глазами, с какой опасностью мы столкнулись, как, в каких условиях трудятся медицинские работники, ведь они сразу вышли на передовую, рискуя собой, сражались за каждую жизнь.

Сегодня в этом зале вместе с нами врачи, фельдшеры, медсёстры, сотрудники скорой помощи. Ещё раз сердечное спасибо вам, вашим коллегам из всех регионов России.

Настоящий прорыв совершили наши учёные, и сейчас РФ обладает тремя надёжными вакцинами от коронавируса. Эти и многие другие достижения последних лет – прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала страны.

Хочу поблагодарить всех, каждого, кто внёс вклад в борьбу с инфекцией: коллективы заводов, выпускающих лекарства, медицинскую технику, средства защиты, предприятия непрерывного цикла, ЖКХ, торговли, российский бизнес, который в сжатые сроки перестроил целые отрасли на производство необходимой продукции, гражданских и военных строителей, работников сельского хозяйства, собравших один из рекордных урожаев в истории страны – более 130 миллионов тонн.

На своём посту оставался личный состав правоохранительных органов и спецслужб. Безопасность РФ надёжно обеспечивали наши Вооружённые Силы.

Особо отмечу самоотверженность сотрудников социальных служб, интернатов, домов престарелых, хосписов, которые были и остаются рядом со своими подопечными. Вы со мной наверняка согласитесь: иногда смотришь на то, что происходит в этих учреждениях, радуешься за людей, которые исполняют там так ответственно свой долг. До слёз прямо. Хочется сказать им спасибо большое ещё раз.

Искренние слова признательности и учителям школ, преподавателям вузов, других образовательных учреждений. При участии и поддержке родителей учеников вы сделали всё возможное, чтобы ваши воспитанники получали знания, успешно сдавали экзамены.

Не прерывалась культурная жизнь России. С помощью современных технологий, в онлайн-режиме, оставались открытыми для людей театры, музеи, концертные залы. Все, кто работает в этой важнейшей сфере, делом доказали верность своей высокой миссии.

Выдержку проявили граждане, соблюдая, прямо скажем, изматывающие, но жизненно необходимые меры предосторожности. Тем самым мы вместе поставили мощный заслон эпидемии.

Солидарность людей выражалась в конкретных делах, в заботе о близких, в готовности помочь тем, кто нуждается в помощи. Миллионы стали волонтёрами, выстраивали маршруты помощи от человека к человеку. Общероссийская акция «Мы вместе» объединила представителей разных профессий и возрастов. Духовной опорой общества, как и всегда это бывало в трудное время, стало служение наших традиционных религий. Вижу здесь руководителей наших конфессий и хочу вам низко поклониться, спасибо большое.

На протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал испытания благодаря своему единству. И сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплочённость.

Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран уже забывают, нас, напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать.

Уважаемые коллеги!

Мы столкнулись с эпидемией в то время, когда совпали, наложились друг на друга последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века. И понимаем, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная. К сожалению, это так. Нужно это признать, констатировать, иметь это в виду и действовать, исходя из этой ситуации.

Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет. Этим приоритетом определяются все положения обновлённой Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры.

Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет.

Статистика даёт нам, к сожалению, неутешительные, нерадостные цифры. Мы видим даже определённое снижение. Понятно, с этой пандемией что происходит. Но стратегических целей в этом направлении, на этом важнейшем направлении, мы отменять не будем.

Хорошо понимаю, что это сложнейшая задача. Тем более что коронавирус пока ещё не побеждён окончательно, остаётся прямой угрозой. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растёт. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса: и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны.

Ещё раз обращаюсь к гражданам России: дорогие мои, нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб.

Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу Правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этим вопросом. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет.

Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями.

Повторю, опасность вируса ещё сохраняется. Но уже сейчас мы должны чётко определить, как будем лечить нанесённые им раны, восстанавливать здоровье людей.

В период пиковых нагрузок больницы, поликлиники вынуждены были сократить или даже приостановить плановый приём пациентов. А это означает риск обострения хронических заболеваний или опасность пропустить, вовремя не заметить, не распознать болезнь.

Прошу Правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации с учётом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объёме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов.

Одна из мишеней, по которой прицельно бьёт коронавирус, – это сосуды и сердце. А это и так одна из первых причин смертности. Поэтому особое внимание в ходе профилактических осмотров нужно уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поручаю Правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности. Это, как уже сказал, сердечно-сосудистые заболевания и, кроме того, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания.

Много молодых жизней уносит и гепатит C. Здесь тоже необходимы решения, которые позволят в горизонте десятилетия свести к минимуму эту опасность для здоровья нации.

Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20 процентов его затрат на туристические поездки по России.

Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на многие годы вперёд закладывается основа здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь.

Кроме того, нам нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма. И уже в этом году запустить здесь пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране.

И конечно, нужно поощрить молодёжь, которая проявила себя в олимпиадах, волонтёрских и творческих инициативах, проектах платформы «Россия – страна возможностей». Для таких ребят программа частичного возврата средств за туристическую путёвку будет действовать и в каникулярный период, в каникулы, в так называемый высокий сезон. До этого мы таких решений не принимали.

Благодарю все парламентские фракции, которые поддержали решение о налоге на высокие доходы, точнее сказать, на часть этих высоких доходов. Полученные за счёт этого средства идут в специально созданный фонд «Круг добра» и уже направляются на помощь детям, страдающим редкими и тяжёлыми заболеваниями, на закупку для них дорогих лекарств, медицинского оборудования, на оплату операций.

28 апреля мы будем отмечать День работника скорой медицинской помощи. Он учреждён в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей. Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым. В ближайшие три года дополнительно направим ещё пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в посёлки городского типа и малые города, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи.

Хочу подчеркнуть: здравоохранение во многих ведущих странах – мы это хорошо знаем, собственно, они сами об этом говорят – не смогло так же эффективно, как это сделали мы в России, отразить вызовы эпидемии. Вместе с тем, это надо признать и видеть, мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции. Мы не можем её пропустить.

Эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в диагностике, в проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов. И наша задача – поставить такие технологии на службу гражданам нашей страны.

Именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения, при этом не ослабляя внимания к острым повседневным проблемам. А их, как мы знаем, много, прежде всего в первичном звене медицинской помощи. Здесь не должно быть очередей, трудностей с записью на диагностику, к профильному специалисту, с получением рецептов и больничных. Мы много в последнее время об этом говорим. Деньги выделены, предусмотрены. Нужно начинать это делать эффективно и быстро.

У нас в здравоохранении, как и в других социальных отраслях, до сих пор немало нерешённых вопросов: технических, финансовых, управленческих. Но человеку необходима именно квалифицированная своевременная помощь. С такой точки зрения предлагаю рассмотреть проблемы здравоохранения на одном из расширенных заседаний Госсовета. Подготовим его в ближайшее время.

Повторю: мы приобрели принципиально новый опыт работы в социальной сфере. Так, в период эпидемии прямыми выплатами поддержали семьи, в которых растут почти 28 миллионов детей, причём проводили эти выплаты без справок, бумажек, иной волокиты – автоматически, как это и нужно людям. Я знаю, что члены Правительства поработали над этим, специально работали, не без некоторых сбоев, но сделали всё, чтобы эта задача была выполнена, и справились с этим. Это здорово, это хороший пример. Такой подход должен стать нормой в работе всех уровней власти.

Именно в этом главный смысл Национальной социальной инициативы, которая обсуждалась на недавнем совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

Обращаюсь к губернаторам: ваша прямая обязанность выстроить работу поликлиник, детских садов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека. Во многих регионах, сам видел, своими глазами, такая работа уже налажена по отдельным направлениям. Нужно, чтобы это было повсеместно и по всем социальным отраслям.

Уже в следующем, 2022 году мы должны внедрить принципы «социального казначейства». Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна», без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребёнка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации. Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам РФ дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на постоянной основе.

Отдельно придётся остановиться на такой чувствительной для многих семей теме, как взыскание алиментов. Это проблема, к сожалению, у нас в стране. Эта процедура не должна унижать человека. Все вопросы здесь нужно решать преимущественно удалённо и, главное, в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и происходит, не должна обивать пороги инстанций, собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. Государство обязано защитить права ребёнка, именно об этом идёт речь. Я попозже ещё к этой теме вернусь.

Уважаемые коллеги!

Мы понимаем, какой удар нанесла пандемия, эпидемия по благосостоянию людей, знаем это по цифрам, насколько сильно она обострила проблемы социального неравенства, бедности. Это вызов для всех стран мира, для всех, имейте в виду, не только у нас это происходит, везде одно и то же, но и для РФ тоже. Нас, конечно, прежде всего должна интересовать ситуация в нашей стране.

Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который съедает доходы граждан. Неотложные решения, конечно, приняты, но полагаться исключительно на точечные, по сути, директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это приводит, ещё в 90-е, в конце 80-х годов в Советском Союзе, – к пустым полкам, так было в конце 80-х годов. Сейчас же, даже на пике эпидемии, мы такого не допустили.

Задача Правительства – сформировать именно долговременные условия, которые, хочу это подчеркнуть, уважаемые коллеги, именно с помощь рыночных механизмов, а они есть, гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка. Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать. Есть рыночные механизмы регулирования, и нужно их использовать только вовремя и в том объёме, которые необходим и соответствует определённой ситуации в экономике и социальной сфере. Через снижение рисков ведения бизнеса стимулировать инвестиционную активность. Одно другому совершенно не мешает.

Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, как я уже сказал.

Прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути.

У нас уже действует система выплат на первого и второго ребёнка в возрасте от рождения до трёх лет. Эти выплаты получают семьи, где доход на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов. В среднем по стране размер такой выплаты на ребёнка составляет 11 300 рублей в месяц. В 78 субъектах Федерации установлены выплаты на третьего ребёнка. В среднем по стране размер такой выплаты на ребёнка также составляет 11 300 рублей в месяц.

Мы, обращаю ваше внимание, последовательно идём в этой сфере, шаг за шагом. В прошлом году мы ввели выплаты на детей от трёх до семи лет включительно. Их размер дифференцирован и в среднем по стране составляет от 5650 рублей до 11 300 рублей в месяц.

Поручаю Правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей.

Но ряд новых решений необходимо принять незамедлительно уже сейчас, сегодня. Всегда трудно воспитывать ребёнка в неполной семье. Причин здесь может быть огромное количество. Дело не в причинах, дело в том, чтобы детей поддержать. Особенно трудно, когда такая семья находится в непростой материальной ситуации, тем более когда дети идут в школу, и расходы семейного бюджета объективно становятся больше.

Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама и папа в одиночку воспитывают ребёнка. И в свидетельстве о рождении – извините, что говорю о таких как бы бытовых вещах, но это то, чем люди живут, – и в свидетельстве о рождении не указан один из родителей либо родители разведены, и один из них имеет право на алименты. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Её размер в среднем по стране составит 5650 рублей.

И, конечно же, надо помочь женщинам, которые ждут ребёнка и при этом испытывают ещё и материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребёнка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги.

Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6350 рублей в месяц.

Далее: сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребёнком зависит от трудового стажа, в целом это правильно, конечно, и справедливо. Но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Эта тема обсуждалась на площадке Госсовета, её ставила и «Единая Россия». Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100 процентов от заработка.

Понятно, о чём речь, большинство присутствующих в зале понимают: чем больше стаж, тем больше оплата. 100 процентов имеют женщины, которые уже имеют приличный стаж, но они уже, как правило, и не рожают. А те, кто рожает, 100 процентов не имеют. Но надо, безусловно, поддержать тех, кто ждёт ребёнка.

Напомню также, что расширена и продлена до 2026 года программа материнского капитала. Теперь право на него возникает с рождением первенца. Раньше мы такого себе позволить не могли. Материнский капитал проиндексирован и составляет почти 640 тысяч рублей.

С 1 января прошлого года обеспечено бесплатное горячее питание для всех младших школьников, и эта мера также стала подспорьем для семей.

Подчеркну, в период эпидемии все наши решения были направлены на поддержку граждан. Но понимаю, что и сейчас многим, многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдём. Но этого ещё не произошло. И в этой связи предлагаю провести ещё одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тысяч рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведём в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу.

Положения о демографическом развитии, защите семьи и детства обозначены в обновлённой Конституции России, и они должны получить своё практическое воплощение в работе всех уровней власти. Предлагаю в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей, молодёжи.

Уважаемые друзья!

В период эпидемии многие врачи и медсёстры, буквально вчера получившие дипломы, ординаторы и студенты медвузов смело пошли в так называемые красные зоны, встали рядом со своими старшими коллегами. В экстраординарной ситуации преподаватели, школьники, студенты колледжей и университетов учили и учились, принимали и сдавали экзамены, ребята поддерживали своих родителей, старших родственников. Молодёжь РФ в период испытаний проявила себя в высшей степени достойно. Мы можем ими гордиться.

Сделаем всё, чтобы для молодого поколения РФ было открыто как можно больше возможностей в жизни. Этот путь, конечно же, начинается в школе, она была и, уверен, будет для ребят вторым домом, который должен стать уютным и современным.

В рамках уже действующей федеральной программы и с учётом ресурсов Банка развития ВЭБ до конца 2024 года построим ещё не менее 1300 новых школ, в которых смогут учиться больше миллиона ребят. Кроме того, за четыре года закупим не менее 16 тысяч школьных автобусов. Все школьные автобусы должны быть современными и безопасными.

С прошлого года классные руководители уже получают ежемесячную надбавку к зарплате. Очень нужное и, уверен, справедливое решение. Помню, как в прошлом году, в прошлый раз мы на этот счёт вели дискуссии.

Однако ко мне обращаются люди, пишут педагоги среднего профессионального образования, что о них-то забыли. Да, действительно, это так. Нужно восстановить справедливость. Нужно это исправить и установить такую же доплату – пять тысяч рублей, для кураторов учебных групп техникумов и колледжей.

Предлагаю в ближайшие два года дополнительно направить 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение наших педагогических вузов. Прошу Правительство уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей. От них во многом зависит будущее России.

В школы также должны прийти специалисты, которые станут настоящими помощниками классных руководителей, наставниками и воспитателями, будут организаторами увлекательных, интересных проектов для ребят в школе.

Очень важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и, конечно, современников, их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в её развитие. У ребят должна быть возможность в передовых форматах познакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с нашими достижениями в сфере науки и технологий, литературы и искусства. До сих пор ещё, знаете, открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Всё что угодно там написано, и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано – бывает и такое. Просто удивительно! Просто не знаю, даже не хочу комментировать.

Предлагаю в ближайшие три года дополнительно направить 24 миллиарда рублей на обновление в том числе и домов культуры, и библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России – ещё одно чрезвычайно важное направление.

На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества «Знание», все мы о нём хорошо помним. В последние годы оно вроде существует, но вроде его никто не замечает. А чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадим президентский фонд культурных инициатив. Уже в этом году за счёт его грантов на конкурсной основе профинансируем более полутора тысяч креативных команд.

Уважаемые коллеги!

Через месяц ученики 11-х классов будут сдавать экзамены. По их результатам большинство, порядка 60 процентов, выпускников смогут поступить на бюджетные места в вузах. Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, можно ответственно сказать, нет практически ни в одной стране мира.

В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах ещё 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 70 процентов из них отдадим именно в регионы Российской Федерации, где нужны выпускники.

Начиная с текущего года не менее 100 вузов в субъектах Федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения. На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, в том числе те, где готовят будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры. Уверен, что молодое поколение россиян, российских учёных в полной мере заявит о себе в новых значимых исследовательских проектах.

Этот год объявлен в нашей стране Годом науки и технологий. Мы понимаем, что наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значение. До 2024 года на гражданские, в том числе фундаментальные, исследования РФ только из федерального бюджета направит 1 триллион 630 миллиардов рублей. Но это не всё.

Мы запускаем инновационные программы по направлениям, критически важным для развития страны. Они получат статус проектов государственного значения. О некоторых из них просто в качестве иллюстрации хочу сказать отдельно.

Первое – у нас должен быть мощный надёжный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. Мы понимаем теперь, что это такое. Нужно обеспечить независимость РФ в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, в том числе лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков. Причём сделать это надо с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов. В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, или, может быть, больше, не дай бог, РФ должна быть готова в течение четырёх дней, именно в течение четырёх дней, разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, приступить к её массовому производству. Эти задачи мы ставим перед собой. Для достижения этих задач определяем период – к 2030 году. Но чем раньше мы это сделаем, тем лучше.

Второе – нам нужны новые комплексные подходы к развитию энергетики, включая новые решения в сфере атомной генерации в таких перспективных направлениях, как водородная энергетика и накопители энергии.

Третье – мы должны ответить на вызовы изменений климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объёмов и ввести здесь жёсткий контроль и мониторинг.

За предстоящие 30 лет накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе. Это сложная задача, имея в виду размер нашей страны, особенности её географии, климата и структуры экономики. Однако абсолютно уверен, что такая цель с учётом нашего научно-технологического потенциала абсолютно достижима.

Наша новая энергетика, новая фармацевтика, решение климатических проблем должны стать мощным стимулом для комплексной модернизации всех отраслей экономики и социальной сферы. Это прямой путь к созданию современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Усилия каждого уровня власти, бизнеса, институтов развития, Российской академии наук должны быть подчинены главной, центральной задаче – повышению качества жизни наших людей. И здесь, подчеркну, наши подходы в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер и ревизии, безусловно, не подлежат.

Чем грозит иной путь, показали недавние события в Норильске, в Усолье-Сибирском да и в некоторых других точках. Мы обязательно поможем людям, которые здесь живут, но нельзя вновь допустить возникновения подобных экологических ситуаций.

Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. Такой подход очень простой. Как он звучит: получил прибыль за счёт природы – убери за собой. Здесь нужно действовать жёстко. Росприроднадзор, другие контролирующие органы должны выполнять возложенные на них обязанности.

Добавлю, что принцип «загрязнитель платит» должен в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к так называемой экономике замкнутого цикла. Для этого нужно уже в текущем году запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортёров за утилизацию товаров и упаковки.

Предлагаю также «окрасить» экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет. Знаю, что специалисты, финансисты не очень любят всё «окрашивать», но тем не менее это важнейшее направление нашей деятельности. Здесь можно сделать исключение. И целевым образом эти деньги направлять на ликвидацию накопленного вреда и оздоровление окружающей среды.

И ещё, как уже говорил, в 12 крупнейших индустриальных центрах страны объём вредных выбросов в атмосферу должен снизиться на 20 процентов к 2024 году. Мы об этом уже говорили. Эта задача должна быть, безусловно, решена за счёт комплексной модернизации промышленности, ЖКХ, транспорта, энергетики.

Более того, предлагаю распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Сделать это нужно, конечно, на основе прозрачного мониторинга.

Мы обязательно поддержим проекты бизнеса по экологической модернизации предприятий. Так, уже с этого года с помощью механизма госгарантий начнём обновление алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке. Я буду называть чуть позже и другие населённые пункты по другим поводам, но это не значит, что наша работа ограничивается только этими городами и территориями, нет, это просто в качестве примера.

Уважаемые коллеги!

В прошлом году мы направили беспрецедентные ресурсы на поддержку экономики, в том числе за счёт льготных кредитов на выплату зарплат сохранили свыше пяти миллионов рабочих мест. Обращаю внимание, эта программа сработала, но сработала именно потому, что бизнес проявил ответственность, стремился сделать всё, чтобы сохранить свои коллективы. Это было очевидно.

К сожалению, совсем избежать сокращений было невозможно. Понимаю, как непросто тем, кто потерял работу. Правительству поставлена задача – к концу текущего года восстановить рынок труда. Но надо постараться решить её раньше, чтобы люди быстрее стали получать стабильный заработок. Для поддержки создания новых рабочих мест государство будет поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции.

В прошлом году мы вдвое, как вы знаете, с 30 до 15 процентов, снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Это решение будет применяться на постоянной основе и пересмотру не подлежит.

Поручаю Правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счёт закупок со стороны крупных госкомпаний.

Что касается других решений в сфере экономики, хотел бы сказать следующее.

Первое – мы уже списали в утиль многие архаичные нормы и требования в строительстве и в других областях, отказались от массы ненужных контрольных проверок, но нужно наращивать набранный темп, и результат в улучшении делового климата должен быть предметным, понятным, осязаемым. Например, построить завод под ключ в России должно быть быстрее, значительно выгоднее и проще, чем в других регионах мира, в том числе и в странах с развитой экономикой.

Кроме того, нужно существенно упростить условия для работы несырьевых экспортёров. Мы уже, конечно, идём по этому пути в течение нескольких лет, но нужно снять для этих экспортёров все избыточные ограничения в сфере валютного контроля. Это одна из проблем. Такой порядок должен заработать уже с июля текущего года. Не раз обсуждали этот вопрос. Все поправки в законодательстве нужно принять максимально быстро в весеннюю сессию.

Второе: талант предпринимателя – это в первую очередь талант созидателя, стремление менять жизнь к лучшему вокруг себя, создавать новые рабочие места. Такой настрой государство обязательно будет поддерживать.

В современном мире, когда рыночная конъюнктура порой меняется почти каждый день, для бизнеса сохраняются высокие риски, особенно если речь идёт о вложениях в долгосрочные проекты. Поэтому будем настраивать всю систему поддержки частных инвестиций. Их эффективность будем оценивать по тому, какие новые продукты, услуги, технологии созданы для граждан, как вырос потенциал страны и каждого отдельного региона.

Уже усовершенствован механизм специальных инвестиционных контрактов, появился новый инструмент – соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Мы консолидировали институты развития на базе ВЭБа. Их задача – снижать риски для вложения частных капиталов, помогать в создании новых рынков и инвестиционных механизмов, как это происходит в рамках уже действующей так называемой «Фабрики проектного финансирования». Сегодня в её работе более 40 коммерческих проектов с общим объёмом инвестиций три триллиона рублей.

Я жду от Правительства предложений по реализации тех идей, которые прозвучали в марте на встрече с российским бизнесом. Коллеги, вы хорошо об этом знаете.

Третье – все ключевые решения в сфере экономики мы принимаем в диалоге с деловым сообществом. Такая практика сложилась на протяжении многих предыдущих лет. И конечно, мы все вправе рассчитывать, что дополнительные финансовые инструменты, механизмы поддержки бизнеса принесут главный результат – то, что называется трансформацией прибыли в инвестиции, в развитие.

Скажу сейчас важную вещь, но ничего нового, бизнес уже об этом знает. Прибыль корпоративного сектора в этом году обещает быть рекордной, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Тем не менее это смотрится именно так. Посмотрим, как она будет использована, эта прибыль, и с учётом этого по итогам года будем принимать решение о возможной донастройке налогового законодательства. Жду здесь от Правительства конкретных предложений. Скажу, что называется, без протокола: дивиденды – кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает.

В прошлом году мы значительно увеличили бюджетные расходы, при этом сохранили устойчивость государственных финансов. Правительство совместно с Центральным банком должны и дальше проводить ответственную финансовую политику. Обеспечение макроэкономической стабильности, сдерживание инфляции в установленных параметрах – чрезвычайно важная задача. Исхожу из того, что она будет, безусловно, решена.

Вместе с тем сейчас за счёт возможностей бюджета и наших резервов мы можем нарастить вложение в поддержку инвестиций в инфраструктуру, а также предоставить регионам новые инструменты развития. Для их запуска потребуются и поправки в законе. Рассчитываю, что все парламентские фракции: «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Единая Россия» – их поддержат.

В этой связи хочу поблагодарить все конструктивные общественные силы страны за ответственный и патриотический настрой в сложный период эпидемии. Это позволило нам вместе – это было очень важно, это не пустые слова, это имеет практическое значение – обеспечить устойчивость, стабильность государственной и политической системы России. Это важно всегда, но особенно в период подготовки к выборам в Государственную Думу, другие органы власти и с учётом той большой работы, которая нам предстоит. Рассчитываю, что такой настрой на конкурентную политическую борьбу, но всё-таки настрой, который объединяет нас вокруг общих задач, будет сохраняться.

Уважаемые коллеги!

Страна развивается, идёт вперёд, но всё это происходит только тогда, когда развиваются регионы Российской Федерации. Стремление руководителей субъектов Федерации сделать свой регион успешным и самодостаточным должно и будет всемерно поощряться.

Мы поддержим тех, кто берёт на себя ответственность и запускает проекты созидания. Убеждён, что большой потенциал есть у каждого региона России. Чтобы помочь результативно, с отдачей его раскрыть, прежде всего нужно снизить что? – понятно, губернаторы понимают, – бремя долговых обязательств, бремя долгов. Эти вопросы надо ещё раз тщательно проработать.

Прошу Правительство до 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышению самостоятельности регионов. Летом детально обсудим их на заседании Государственного Совета и обязательно с учётом тех первоочередных решений, о которых сейчас тоже скажу.

Прежде всего надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Предлагаю здесь следующее: весь объём коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25 процентов его собственных доходов, будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

Кроме того, предлагаю провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, уже бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. Ну мне кажется, это справедливо. Напомню, что срок погашения таких кредитов истекает через два месяца, 1 июля. Предлагаю пролонгировать их также до 2029 года.

Подчеркну, реструктуризацию накопленной задолженности надо использовать именно как механизм повышения самодостаточности региональных экономик, тем более что мы предоставим субъектам Федерации принципиально новый инструмент развития. Что имею в виду? Так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трёх процентов годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируем выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 0,5 триллиона рублей, 500 миллиардов.

При реструктуризации долгов регионов мы должны руководствоваться принципом справедливости, ну, собственно говоря, как всегда. У одних субъектов Федерации объём накопленной коммерческой задолженности высокий, а другие, как известно, напротив, не набирали кредитов. Может получиться так, что сейчас они почувствуют себя в проигрыше. Так быть не должно, естественно, и не будет. Мы поддержим именно тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику. Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.

Мы одна страна. Все уровни власти, бизнес должны работать в единой логике. И реструктуризация долгов, и новый инвестиционный ресурс в виде инфраструктурных кредитов позволят нам расширить горизонт планирования, запустить новые решения, увязанные с реализацией национальных проектов, с отраслевыми стратегиями, с комплексным планом модернизации магистральной инфраструктуры. Федеральные инфраструктурные кредиты – это мощный ресурс, но насколько он сработает на развитие, на привлечение частных инвестиций, в огромной степени зависит от того, как будут действовать региональные команды управленческие, от их открытости для честного диалога с бизнесом, с инвесторами, ну и, конечно, в первую очередь с гражданами. Инфраструктурные проекты регионов должны быть реализованы прежде всего в интересах людей, служить инвестициями в создании новых рабочих мест, в рост благополучия миллионов российских семей, в будущее наших детей. Приоритетами станут автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии.

Обращаю внимание: инфраструктурные и бюджетные кредиты будут предоставляться под полным контролем Федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне. Здесь сразу хочу обратиться и к руководителям регионов, и к Правительству: послушайте, давайте только работать ритмично и чётко. Не хочу здесь, с этой трибуны, произносить жёстких или грубых слов, но своевременно надо всё делать, готовить надо эти проекты, не прибегать просто с картинками в Правительство. А Правительство должно их быстро перерабатывать, помочь регионам там, где они с этим не справляются. Помочь надо коллегам, понимаете? А не отбрасывать в корзину и говорить: они плохо сделали. Некоторые не могут сделать так, как вы требуете, – помогите им, и тогда работа пойдёт.

Масштаб проектов может быть разным, главное – чтобы они, как я уже сказал, служили людям и открывали новые возможности. Например, Ямало-Ненецкий округ совместно с нашими крупными компаниями, с помощью предложенного механизма сможет запустить строительство Северного широтного хода. Это железнодорожная магистраль, которая даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается, пора запускать, есть для этого все возможности. Нижний Новгород, например, получит возможность продолжить работу над развитием метро, приступить к обновлению центра города. Челябинск – ещё один из наших городов-миллионников – на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему транспорта. Я помню и про другие подобные проекты в Красноярске, в других регионах.

И, конечно же, строительство новых объектов должно идти на качественно новом уровне. Прошу Правительство подготовить чёткий пошаговый план сквозного повсеместного использования цифрового проектирования, производства и внедрения самых передовых энергоэффективных материалов. Это важно и для ответа на климатические, экологические вызовы.

Масштабное инфраструктурное развитие ставит принципиально новые задачи перед строительной отраслью. В прошлом, достаточно трудном году она сработала между тем без сбоев, обеспечила ввод свыше 80 миллионов квадратных метров жилья. Хороший результат. Чем больше будем строить, тем доступнее будет жильё для российских семей.

Поэтому цель амбициозная, мы о ней уже тоже говорили, она никуда не исчезла, эта амбициозная цель, – ежегодно вводить порядка 120 миллионов квадратных метров. Причём обязательно нужно предусмотреть специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства.

А что касается крупной массовой застройки, то институт развития «ДОМ.РФ» будет привлекать ресурсы с финансового рынка через размещение облигаций. Такой механизм отработан, в целом работает и функционирует хорошо. Представлять эти ресурсы застройщикам необходимо в виде целевых займов.

Что здесь важно, что хотел бы особенно подчеркнуть: за счёт субсидий федерального бюджета «ДОМ.РФ» сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке – порядка трёх-четырёх процентов годовых. Пилотными проектами для отработки такой модели станет строительство жилых кварталов в Туле, Тюмени, Сахалинской области, в Кузбассе.

Благоустройство городов и посёлков, рост жилищного строительства – важнейшие направления развития регионов. Здесь нельзя забывать о насущных, повседневных заботах граждан. Сейчас немало российских семей живёт в населённых пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет.

Прошу Правительство совместно с регионами разработать чёткий план газификации таких домохозяйств. Поддерживаю здесь инициативу «Единой России», а именно: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны.

Как я уже говорил, Правительству нужно отработать все детали и с «Газпромом», и с другими компаниями, структурами, которые работают в этой сфере, чтобы сбоев здесь никаких не было. А то я с этой трибуны сказал, люди будут ждать, а какие-нибудь закорючки где-то, где нужно, не поставите, запятые, и всё будет опять стоять. Это абсолютно недопустимо, сам проверю, посмотрите повнимательнее. И «Мособлгаз», и другие организации должны понимать, что они должны сделать, в какие сроки и за какие деньги.

Задача здесь, конечно, шире. Для каждого региона мы должны предложить свои решения по доступу граждан к надёжным и чистым источникам энергии. Это может быть электроэнергия, в том числе из возобновляемых источников, экологическое применение угля – такое тоже возможно в современном мире, сетевой или сжиженный газ. Поручаю руководителям регионов при координации Правительства подготовить такие детальные планы действий и приступить к их реализации в следующем году.

Так, например, для Камчатки нам нужно предусмотреть создание локальной газопринимающей инфраструктуры, чтобы надёжно и на долгосрочной основе обеспечить газом жителей и предприятия Камчатского края.

Уважаемые коллеги!

Мы не только предоставим регионам принципиально новые инструменты развития, но и прямо направим федеральные ресурсы на решение наиболее острых системных задач, имеющих комплексный эффект для подъёма территорий, для улучшения качества жизни людей.

Начнём с того, что выделим средства из Фонда национального благосостояния на опорные магистрали. Прежде всего нужно форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва – Казань и, более того, продлить её до Екатеринбурга, завершить этот проект за три года.

Таким образом, в 2024 году с учётом действующей трассы Москва – Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала.

Однако абсолютно недостаточно просто связать конечные точки между собой. Что толку, если в жизни людей в небольшом населённом пункте, городе от этого ничего не изменится, только мимо будут пролетать скоростные поезда и автомобили? Опорная инфраструктура должна, безусловно, тянуть за собой развитие всех территорий, по которым она проходит, чтобы от неё шла так называемая современная региональная сеть.

Теперь за счёт инфраструктурных кредитов субъекты Федерации смогут нарастить темпы таких строек. Просто коллеги должны это иметь в виду и учитывать в своих планах развития: чтобы федеральные и региональные магистрали действовали как единая система в интересах наших граждан, бизнеса и территорий. И инфраструктурные кредиты, и ресурсы Фонда национального благосостояния будут работать на все регионы России.

Так же как и наш новый национальный проект в сфере туризма. Уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять также три-пять процентов.

Много пилотных проектов. Некоторые только назову: это развитие Шерегеша – ведущего горнолыжного центра Кузбасса, создание яхтенного курорта в Балаклавской бухте в Севастополе, укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининградской области.

А с учётом ресурсов инфраструктурных кредитов новый импульс получат целые туристические кластеры. Например, регионы Центральной РФ смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты Золотого кольца, включая раскрытие туристического потенциала таких малых городов, как Таруса, Палех, Муром, Гороховец, Тутаев, Боровск. Получат развитие города Поволжья, курорты Крыма, вообще черноморского побережья и тихоокеанского побережья, такие наши здравницы, как Старая Русса в Новгородской области, Кавказские Минеральные Воды с их жемчужиной – Кисловодском.

Россия – радушная страна, открытая для настоящих друзей. Вы помните, что происходило в период чемпионата мира по футболу. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы обязательно снимем ещё действующие ограничения, и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света. Задача конкретная: чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию.

Уважаемые коллеги!

Смысл и содержание политики РФ на международной арене – скажу тоже об этом несколько слов буквально в завершение – обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, РФ всегда найдёт путь отстоять свою позицию.

Вместе с тем в мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли, привыкли к практике политически мотивированных, незаконных санкций в экономике, к грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Но сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное – имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства Президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит.

Но, послушайте, можно как угодно относиться, например, к Президенту Украины Януковичу или к Мадуро в Венесуэле. Повторяю, можно как угодно к ним относиться, к тому же Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооружённого переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики Президента Белоруссии Лукашенко Александра Григорьевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, – ну это уже слишком, все границы перешли уже.

А ведь чего только стоит признание задержанных участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Белоруссии! Это значит, между прочим, что, по сути, велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе-то? Это так, знаете, просто одним рубильником не сделаешь.

Видимо, недаром западные коллеги упорно отказываются от многочисленных российских предложений наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности. Мы много раз это предлагали. Все уходят просто даже от обсуждения этого вопроса.

А что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была бы реально предпринята? Ведь к этому же всё и велось. Сколько бы людей пострадало? Как складывалась бы вообще судьба Белоруссии? Об этом никто не думает.

Так, как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране.

Вместе с тем недружественные акции и в отношении РФ также не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай – по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт, какой-то новый вид спорта – кто громче что-то скажет.

Мы ведём себя в этой связи в высшей степени сдержанно, прямо, без иронии скажу, можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. А мы видим, что происходит в реальной жизни: как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, всё как у Киплинга, подвывают, для того чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был.

Мы действительно хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе, кстати, и с теми, с кем отношения в последнее время у нас, мягко говоря, не складываются. Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ РФ будет ассиметричным, быстрым и жёстким.

Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели.

При этом у нас, я просто вынужден это сказать, хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении РФ так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами.

Не могу не сказать сегодня, как это обычно в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию делается, и о том, что совершенствование и качественное укрепление Вооружённых Сил РФ идёт постоянно. В том числе особое внимание предстоит уделить развитию военного образования, сделать это как на основе военно-учебных заведений, так и на базе военных учебных центров при гражданских вузах.

К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76 процентов – это очень хороший показатель. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88 процентов.

На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет», а первый полк, полностью укомплектованный тяжёлыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года.

Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», кораблей, оснащённых высокоточным гиперзвуковым оружием, как я уже сказал, «Кинжал» и ракетами «Калибр». На боевое дежурство будут поставлены в ближайшее время гиперзвуковые ракеты «Циркон». В полном соответствии с планами развития Вооружённых Сил идёт работа и над другими самыми современными боевыми комплексами, включая «Посейдон», «Буревестник» и другие системы.

Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии современных ядерных сил РФ ещё раз настоятельно предлагает партнёрам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, с обеспечением глобальной стабильности. Предметом, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения: межконтинентальные баллистические ракеты, тяжёлые бомбардировщики и подводные лодки, – но и, подчеркну, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения.

У стран ядерной пятёрки здесь особая ответственность. Надеюсь, что инициатива о личной встрече глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН, которую мы выдвинули в прошлом году, будет реализована, и она состоится, как только позволят эпидемиологические условия.

Россия всегда открыта для широкого межгосударственного сотрудничества. Мы последовательно выступаем за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах именно Организации Объединённых Наций, стремимся оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов и уже многое сделали для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания политического диалога в Ливии. РФ сыграла, как вы знаете, главную роль в том, что удалось остановить вооружённый конфликт в районе Нагорного Карабаха.

Именно на основе взаимного уважения мы выстраиваем связи с абсолютным большинством государств мира: в Азии, Латинской Америке, в Африке, со многими странами Европы. Последовательно и в приоритетном порядке расширяем контакты с ближайшими партнёрами по Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Содружеству Независимых Государств, союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности.

Наши общие проекты в рамках Евразийского экономического союза нацелены на то, чтобы обеспечить рост экономики и благосостояния граждан. При этом здесь появляются новые интересные направления, такие как развитие транспортно-логистических коридоров. Уверен, они станут надёжными инфраструктурными каркасами большого евразийского партнёрства. Российские идеи этого широкого открытого объединения уже осуществляются на практике, в том числе за счёт сопряжения с другими интеграционными процессами.

Всё это не умозрительные геополитические построения, а сугубо прикладные инструменты решения задач национального развития.

Уважаемые коллеги!

Сегодняшнее выступление я начал с актуальных вопросов в области здравоохранения и, завершая его, хочу сказать следующее. Никто в мире не знал, с какой бедой нам придётся столкнуться. Но мы, граждане России, уже сделали многое и сделаем всё, всё возможное, чтобы отразить угрозу эпидемии. Для этого наша страна располагает надёжным потенциалом, созданным в предыдущие годы в здравоохранении, науке, образовании, промышленности.

Но нам, безусловно, нужно идти вперёд. Мы обозначили национальные цели развития. Понятно, что вызов эпидемии внёс в нашу работу объективные коррективы. Сегодня в Послании даны поручения в сфере демографии, по поддержке семьи, по борьбе с бедностью и повышению доходов граждан, по созданию рабочих мест и улучшению предпринимательской среды, по новому качеству государственного управления.

Прошу Правительство сконцентрировать внимание на этих задачах при подготовке новых инициатив социально-экономического развития РФ и поручаю представить их до 1 июля текущего года.

Что имею в виду? За всей текущей работой мы, безусловно, не должны забывать целей нашего стратегического развития, национальные цели развития и совершенствовать механизмы в достижении этих целей.

Мы обсудим предложения Правительства с участием профильных комиссий Госсовета, наших деловых объединений, экспертов и Общественной палаты. По результатам такой широкой дискуссии примем окончательные решения по дальнейшим финансовым и организационным действиям на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

А сейчас хочу ещё раз обратиться ко всем гражданам России: мы сделаем всё, всё сделаем для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьёмся решения всех задач, которые мы перед собой поставили.

Спасибо вам большое за внимание.

Звучит Гимн Российской Федерации.