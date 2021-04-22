Назван срок запуска первого спутника «Глонасс» нового поколения

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22.04.2021, 4:44, Новости дня
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Первый навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К2» будет запущен на орбиту в конце 2021 года, сообщил генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» Николай Тестоедов.

«В этом году будет запущен один аппарат «Глонасс-К2». Мы планируем это на четвертый квартал [2021 года]», – приводит слова Тестоедова ТАСС.

По словам гендиректора, поставки бортовой аппаратуры уже полностью завершены, аппарат собран и проходит испытания: механические термовакуумные и другие. «Это обычно занимает несколько месяцев», – отметил Тестоедов.

Напомним, в феврале гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал точность навигационных спутников системы «Глонасс». В январе Роскосмос анонсировал запуск двух навигационных спутников «Глонасс-К2».



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