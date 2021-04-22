Мнение: Чехия предъявляет ультиматум России

Чехия предъявила РФ ультиматум (!) – вернуть обратно в Москву высланных дипломатов, иначе она продолжит высылать российских.

Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве.

Решения ожидаем до 12:00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников

Высылка 20 чешских дипломатов «фактически парализовала работу посольства» республики.

Обнуление дип.отношений с Чехией все ближе. Вполне понятно, что на фоне текущей риторики, возвращение чешских дипломатов в Москву исключено. С учетом того, что сейчас в посольстве РФ более 40 человек работает, а в чешском всего 5, то высылка более 30 российских дипломатов приведет к вполне понятным последствиям.

Соответственно, в четверг могут объявить о высылке российских дипломатов, после чего следующим логичным шагом станет отзыв посла РФ и предложение послу Чехии покинуть страну "для консультаций". Далее уже санкционный трек начнется.

PS. В Кремле заявили, что "разговаривать с РФ языком требований бесполезно". Понятное дело, что чехом никто обратно не вернет и завтра обмен "любезностями" продолжится.

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