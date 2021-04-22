 

В России собираются ввести ограничения на использование электроэнергии

22.04.2021, 4:30, Разное
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С таким предложением обратился в правительство Союз потребителей России. Там полагают, что россияне мало платят за потребление электричества. По мнению авторов инициативы, необходимо постепенно повышать цены на данную статью по тарифам ЖКХ.

Согласно документу, за потраченные более нормы киловатты нужно платить дороже. Это может привести к тому, что наши сограждане будут экономнее расходовать электроэнергию, сообщает Life.

Подобные тарифы установлены во многих странах мира. Таким образом людей хотят приучить к более обдуманному потреблению света в домах. В качестве норматива рассматривают 100
киловатт в час на человека при среднем расходе около 90 кВт в час.

Своей инициативой Союз
потребителей России хочет ликвидировать несправедливость
перекрестного субсидирования электроэнергии. В настоящее время цены для обычных граждан ниже, чем для бизнеса.

По поводу планки потребления предлагается устроить обсуждение. Отметим, что ранее эксперты высказали мнение, что сегодня тарифы ЖКХ на электроэнергию в нашей стране примерно на 30–50% ниже экономически обоснованных.



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