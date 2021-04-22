 

Мнение: Предел терпения

22.04.2021, 3:52, Разное
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Бессодержательное и пустое послание Путина лишь оттенило стихийные и неподготовленные акции протеста по всей стране. Что лишний раз демонстрирует полную оторванность власти от страны, народа, его проблем и интересов. В свое время Путин сказал:

«От одного лидера, даже столь сильного, как Коль, за шестнадцать лет устанет любой народ, даже такой стабильный, как немцы. Они должны были это вовремя понять.»

Даже странно, что эти слова Путин не хочет применить к себе. И, наверное, совершенно неудивительно, что терпению народа постепенно приходит конец. Особенно на фоне того, что настолько слабого, бездарного, лживого руководителя страны в российской истории еще нужно поискать.

Источник: Эль Мюрид



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