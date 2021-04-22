Пассажир рейса Петербург – Екатеринбург случайно увез из Пулково багаж с полмиллиона рублей

Мужчина, летевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, по ошибке взял не свой багаж и обнаружил в сумке 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО.

«Мужчина даже не понял, что это чужие вещи, случайно взял их с собой и вылетел в Екатеринбург. В Кольцово его встретили сотрудники линейного отдела МВД и объяснили ситуацию. Сейчас багаж передан в стол находок аэропорта. В скором времени сумка отправится в Пулково, где ее передадут владельцу», – передает сообщение ведомства Ura.ru.

Настоящий владелец сумки должен был отправиться из Северной столицы в Уфу. В багаже, помимо денег, лежали одежда, документы и личные вещи.

Ранее погрузчик багажа в аэропорту рассказал об ошибке, которую часто допускают пассажиры. Тем, кто боится потерять свои вещи, грузчик порекомендовал написать контактные данные маркером на самом чемодане.