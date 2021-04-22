Сергей Безруков: Инициатива президента позволит поддержать ДК и музеи сел и малых городов

Важно, что инициативы президента по поддержке культуры помогут не только столичным учреждениям культуры, но и домам культуры и музеям в селах и малых городах, сказал газете ВЗГЛЯД народный артист РФ Сергей Безруков. В послание главы государства Федеральному собранию Владимир Путин предложил направить 24 млрд рублей на обновление домов культуры и музеев в селах и малых городах, а также объявил о создании президентского Фонда культурных инициатив.

«В выступлении президента было озвучено несколько важных, на мой взгляд, посылов. Действительно наша страна, как и весь мир, за этот год прошла непростой период, столкнувшись с коронавирусом, это отразилось практически на каждом из нас, на всех сферах деятельности», – говорит народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.

Безруков назвал культуру одной из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей. «Хотя сейчас ситуация стабилизируется, еще остаются ограничения, которые не позволяют театрам и другим организациям культуры работать в полную силу и зарабатывать. Поэтому, мне кажется, создание Президентского фонда по поддержке культурных инициатив – это очень хорошая новость для меня и многих моих коллег. Это позволит поддержать не только столичные учреждения культуры, но и дома культуры и музеи сел и малых городов», – поделился худрук.

Собеседник добавил, что много важного было сказано в социальной части послания. «Поддержка семьи, выплаты на детей, индексация материнского капитала, поддержка одиноких родителей, создание системы, облегчающей доступ к льготам, – все эти инициативы бесспорно очень важны и жизненно необходимы, особенно сейчас, в наше непростое время», – считает Безруков.

В среду президент Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Среди озвученных мер он предложил направить в ближайшие три года 24 млрд рублей на обновление домов культуры и музеев в селах и малых городах, а также объявил о создании президентского Фонда культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил об оперативной подготовке перечня поручений по итогам послания. В течение ближайших двух лет правительство потратит порядка 400 млрд рублей на социальные инициативы, содержавшиеся в обращении президента. Как заверил министр финансов Антон Силуанов, «все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы».