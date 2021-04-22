Ермак призвал страны G7 усилить дипломатическое давление на РФ

Для того чтобы Россия отвела свои войска важно дипломатическое давление со стороны стран G7, подчеркнул Ермак.

Глава ОПУ рассказал послам, что на последней видеоконференции советников лидеров “Нормандской четверки” 19 апреля из-за позиции РФ не удалось прийти к согласию относительно текста совместного заявления в поддержку восстановления режима тишины на Донбассе.

В то же время, 20 апреля, во время заседания рабочей группы трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросам безопасности практически был согласован полный текст с дополнениями украинской стороны о мерах по поддержке режима прекращения огня, отметил Ермак.

“Я надеюсь, что удастся найти выход, чтобы при посредничестве специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе эффективно контролировать нарушения режима прекращения огня”, – сказал глава ОПУ.

По его словам, украинская сторона также предложила, чтобы группа по безопасности ТКГ собиралась в случаях, если обстрелы на Донбассе повлекут гибель людей.

“Считаем, что должна быть более строгая ответственность за снайперские обстрелы”, – подчеркнул Ермак.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания.

Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло более 30 украинских военных.

В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

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