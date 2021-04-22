 

Эксперт Мельянцов о предстоящей встрече Путина и Лукашенко: Белоруссия намерена отплатить России за поддержку

22.04.2021, 3:36, Разное
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Александр Лукашенко многим обязан российским партнерам. Не в последнюю очередь благодаря финансовой помощи Москвы политику удалось сохранить режим, а также не допустить краха экономики в республике.

Общественности стало известно, что уже совсем скоро Лукашенко встретится с Путиным для обсуждения актуальных вопросов. О том, что переговоры двух лидеров действительно готовятся, сообщила пресс-секретарь Александра Григорьевича Наталья Эйсмонт.

Политический обозреватель Денис Мельянцов в своем телеграм-канале написал, какие вопросы могут иметь решающее значение во время данного мероприятия. По мнению эксперта, вариант с реальным углублением интеграции имеет мало шансов на реализацию.

По этой причине, как утверждает Мельянцов, на повестке будут темы, важные для Москвы, но не особенно критичные для белорусской власти. Минску сейчас важно отплатить России за поддержку, которая была оказана Батьке после президентских выборов в 2020 году.

Политолог не исключил, что речь может пойти о совместных военных учениях или размещении российской военной базы на территории Белоруссии. Для Запада этот вариант развития событий стал бы серьезным знаком, отметил эксперт.



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