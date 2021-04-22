 

Путин предложил возвращать родителям деньги за путевки в детские лагеря

22.04.2021, 3:36, Разное
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Российский лидер вынес инициативу о новой социальной мере поддержке российским семьям. Так, в послании к Федеральному собранию он предложил возвращать родителям половину стоимости путевки на поездки детей в летние лагеря, передает РИА ФАН.

Владимир Путин подчеркнул, что вопросы организации летнего детского отдыха должны быть
отлажены до мелочей, поскольку родители выходят на полноценную работу после снятия ряда ограничений в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что данная тема очень важна для
миллионов наших соотечественников.

Глава государства констатировал, что далеко не все россияне смогут взять отпуск, чтобы уделить достаточно времени своим отпрыскам. В послании Федеральному собранию президент вынес и другие предложения, касающиеся ситуации в
системе образования в условиях распространения COVID-19.

Владимир Путин ранее заявил, что послание будет посвящено внутренним вопросам. Российский лидер объяснил, что сфокусирует внимание на темах экономики, здравоохранения и социальной политики.



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