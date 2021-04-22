Для обнаружения загрязнений в пищевых и фармацевтических продуктах используют свет

Оказалось, что молекулы разных веществ по-своему резонируют с лучами света. Особенно это заметно, когда на какое-либо вещество попадает инфракрасное излучение.

Приборы легко зафиксируют наличие посторонних веществ в продуктах питания или медикаментах, утверждают эксперты. При этом, чем больше молекулы, тем большим оказывается длина волны.

Речь идет о хорошо известном спектральном анализе. Однако его применили в необычной сфере, отмечают эксперты. Таким образом, можно проводить контроль качества, который не занимает много времени и не требует значительных затрат, однако является весьма точным. Во внедрении новой технологии заинтересованы как покупатели, так и производители.