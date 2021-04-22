 

Объявленный персоной нон грата украинский консул покинул Россию

22.04.2021, 2:56, Новости дня
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Объявленный персоной нон грата после задержания в Петербурге по подозрению в шпионаже украинский консул Александр Сосонюк в среду выехал из России, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Наш консул сегодня покинул территорию России», – приводит ТАСС заявление Николенко Укринформ.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.

Накануне Украину покинул объявленный персоной нон грата российский дипломат. В понедельник посольство РФ в Киеве получило ноту от министерства иностранных дел Украины о выдворении из страны старшего российского дипломата по фамилии Черников. Москва выразила решительный протест Киеву в связи с высылкой российского дипломата и оставила за собой право объявить персоной нон грата украинского дипломата.

В прошлую субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России. Из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула следует, что Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел. После этого МИД РФ рекомендовал украинскому консулу покинуть РФ за 72 часа, так как его деятельность враждебна по отношению к РФ и не совместима со статусом дипломатического работника.



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