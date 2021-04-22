 

Иран установил модернизированные центрифуги на объекте в Натанзе

22.04.2021, 2:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Ирана установили новые, более современные центрифуги для обогащения урана на ядерном объекте в городе Натанз, сообщило Reuters со ссылкой на данные Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«21 апреля агентство [МАГАТЭ] подтвердило, что на предприятии по обогащению топлива [в Натанзе] были установлены шесть каскадов из максимум 1044 центрифуг IR-2m и два каскада из максимум 348 центрифуг IR-4, некоторые из них уже используются», – приводит ТАСС выдержку из отчет МАГАТЭ.

В организации добавили, что власти страны планируют установить еще четыре каскада центрифуг IR-4.

Напомним, 16 апреля Иран объявил о получении первой партии обогащенного до 60% урана.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.07 / Стадо коров в Якутии убило током во время грозы

10.04 / Ребенок упал в шахту лифта в Комсомольске-на-Амуре

28.08 / В “Нацкорпусе” отвергают причастность к обстрелу сторонников Кивы и призывают задержать самого нардепа

13.02 / Парад к 30-летию независимости Украины. В Минобороны рассказали о предварительных планах

13.12 / В Париже во время акции протеста задержаны 142 человека

22.07 / Российский бизнесмен подал в суд на автора досье о Трампе

04.09 / В ЕС предложили ввести единые правила передвижения на фоне пандемии

26.03 / Le Monde – в реанимациях Франции всё больше молодёжи — врачи винят британский вариант коронавируса

17.02 / Языковой омбудсмен Кремень за месяц получил 603 жалобы от украинцев

19.01 / В Ровно неизвестные привязали гранату к двери автомобиля полицейского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика