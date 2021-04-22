Иран установил модернизированные центрифуги на объекте в Натанзе

Власти Ирана установили новые, более современные центрифуги для обогащения урана на ядерном объекте в городе Натанз, сообщило Reuters со ссылкой на данные Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«21 апреля агентство [МАГАТЭ] подтвердило, что на предприятии по обогащению топлива [в Натанзе] были установлены шесть каскадов из максимум 1044 центрифуг IR-2m и два каскада из максимум 348 центрифуг IR-4, некоторые из них уже используются», – приводит ТАСС выдержку из отчет МАГАТЭ.

В организации добавили, что власти страны планируют установить еще четыре каскада центрифуг IR-4.

Напомним, 16 апреля Иран объявил о получении первой партии обогащенного до 60% урана.