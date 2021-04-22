Протесты в России

Онлайн «Новой» со всей страны.

Алексей Навальный с 31 марта держит голодовку из-за отказа предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь в колонии. Администрация ИК-2 Покрова отказалась пускать к политику его лечащих врачей и перевела заключенного в «одиночку» туберкулезной больницы ИК-3 во Владимире. Несмотря на то, что медики требуют обезболить его и оказать неотложную помощь из-за критического уровня калия в организме, пока что Навального лечат только витаминами. Изначально соратники Алексея хотели дождаться 500 тысяч зарегистрированных участников митинга, и только после этого выходить на улицы. Но теперь прокуратура Москва требует признать всех структуры оппозиционера экстремистскими, и на фоне этого штабы Навального анонсировали акции протеста по всей РФ — прямо в день, когда Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодной речью. Акции и митинги уже начинаются на Дальнем Востоке, а силовики с самого утра проводят превентивные задержания во всех регионах страны. Корреспонденты «Новой» освещают протесты из разных точек России.

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