Мнение: Обнаружено место затопления подводной лодки “Nanggala”

В районе пропажи https://colonelcassad.livejournal.com/6719036.html индонезийской подводной лодки "Нанггала" было обнаружено коричневое нефтяное пятно. Согласно данным военным, в 3 часа ночи командир лодки получил разрешение осуществить погружение, после чего связь была потеряна и не восстановлена, после чего утром было объявлено о пропаже лодки.

Некоторые источники сообщают https://twitter.com/Om_Bregas/status/1384954162488745984, что якобы был контакт с подводной лодкой после ее пропажи и на ней якобы проблемы с электронасосами, в результате чего она не могла подняться на поверхность.

Тем не менее, сообщается, что на самом деле лодка взорвалась https://twitter.com/FauteuilColbert/status/1384811521830756355 и затонула на глубине в 800 метров. Все 53 человека на ее борту предположительно погибли.

Конечно, бывали в истории случаи, когда лодки ложились на грунт, а потом экипаж спасали. Но тут против этого варианта играет критический уровень глубины – 700-800 метров это приговор, даже если на лодке оставались выжившие.

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