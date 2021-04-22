“В том числе и летальным вооружением”. Госдеп заявил, что США и дальше будут помогать Украине в сфере безопасности

“Вы знаете нашу приверженность Украине, наше партнерство с Украиной, оно глубокое. Для нас это важно. Это надолго. Это было послание, которое госсекретарь [Энтони] Блинкен передал своему украинскому коллеге на прошлой неделе, когда мы встречались с министром иностранных дел [Дмитрием] Кулебой в Брюсселе”, – заявил он.

Прайс отметил, что с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $2 млрд.

“Конечно, это сумма, которая охватывает сейчас три администрации. И мы продолжим работу по предоставлению помощи в области безопасности, которая необходима Украине для защиты от российской агрессии, включая летальные оборонительные системы, основанные на нашей постоянной оценке того, что может понадобиться Украине”, – сказал он.

Контекст:С 2014 года к декабрю 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд как в области безопасности, так и вне ее.

В документе “Видение Джо Байдена отношений Америки с Украиной”, который обнародовал в октябре прошлого года штаб избранного президента США, говорилось, что Байден намерен добиваться завершения войны на Донбассе и будет оказывать Украине военную помощь, в том числе летальным оружием, чтобы помочь защититься от России.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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