Тихановская: Никакая дополнительная “защита” со стороны РФ нам не нужна

“Я всегда была с вами откровенна. Нынешняя политическая ситуация очень тревожная. В ближайшее время мы можем столкнуться с необходимостью защищать свою независимость. Человек, который десятилетиями строил себе репутацию “гаранта суверенитета”, сам стал прямой угрозой суверенитету. И это полностью на его ответственности”, – написала она.

Тихановская заявила, что после выборов 9 августа 2020 года Александр Лукашенко “не является легитимным представителем беларусского народа”. По ее словам, он “утратил доверие и не имеет законного права принимать решения, которые затрагивают национальные интересы и влияют на будущее страны”.

“В то же время я, как избранный представитель беларусского народа заявляю, что никакая дополнительная “защита” со стороны России нам не нужна. А выдуманный заговор с покушением – явная провокация, чтобы оправдать вмешательство России во внутренние дела нашей страны. Также я хочу подчеркнуть, что беларусский народ очень тепло и добрососедски относится к России. Предлагаю оставить отношения наших народов именно такими. Любое решение, которое затрагивает национальные интересы, не может быть принято и тем более осуществлено без воли беларусского народа. Беларусский народ вынужден сражаться за свою свободу, мы уже доказали, что умеем за себя постоять. И мы, беларусы, не поступимся суверенитетом и независимостью”, – заявила политик.

Контекст:9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

17 апреля ФСБ проинформировало о задержании в России двух граждан Беларуси – политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича, которые якобы готовили военный переворот в Беларуси “по отработанному сценарию “цветных революций” с привлечением местных и украинских националистов”, а также физическое устранение Александра Лукашенко, называющего себя президентом Беларуси. Российская спецслужба заявила, что Зенкович прибыл в Москву после “консультаций с посольством США” в Польше.

В тот же день Лукашенко объявил о подготовке покушения на себя и сыновей якобы с привлечением ФБР и ЦРУ. Он назвал Зенковича “агентом” американских спецслужб.

Также 17 апреля в эфире белорусского государственного канала ОНТ вышел сюжет, в котором показали фрагменты онлайн-конференции, среди участников которой, кроме Зенковича и Федуты, был лидер оппозиционной партии “Белорусский народный фронт” Григорий Костусев (тоже задержан) и еще несколько человек. “Задача номер один – устранить самого главного. Задача номер два – занять, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять ряд символических объектов в центре города, в том числе радиостанции и телевидение, и зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли притянуть внешние войска”, – говорит на этих кадрах Зенкович.

Госдеп США 18 апреля заявил, что американские власти знакомы с информацией о предполагаемом заговоре против Лукашенко и видели его заявление о подготовке покушения, но “любое предположение” о причастности к этому американских властей “абсолютно ложное”.

Лукашенко 17 апреля заявил, что вскоре озвучит “очень серьезное” решение.

“В ближайшее время – я принял решение, мы его сейчас формализуем – я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, “только через мой труп”, у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет, скорее всего, декрет президента”, – заявил он.

22 апреля Лукашенко совершит визит в Москву, сообщила его пресс-служба. В ходе визита запланированы его переговоры с Путиным.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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