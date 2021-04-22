Ермак: Украина готова накануне Пасхи передать в ОРДЛО пять человек в рамках обмена. С другой стороны молчат

“Украина заявила, что мы готовы со своей стороны накануне Пасхи отдать пять человек. Это в основном женщины и больные. К сожалению, пока с другой стороны мы ничего не услышали”, – сказал Ермак.

Контекст:Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмила Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.

В Службе безопасности Украины в ответ на запрос “Радіо Свобода” в начале марта 2021 года сообщали, что 268 человек считаются незаконно лишенными свободы на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Спикер ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович говорил в начале апреля в интервью “Радіо Свобода”, что в ОРДЛО боевики удерживают до 300-от людей. Он отмечал, что гуманитарная подгруппа в ТКГ обсуждает тему освобождения пленных, но пока о новом обмене речь не идет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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