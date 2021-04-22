Путин о врагах России: Вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки

Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в среду, 21 апреля. Выступая в Центральном манеже, президент уделил внимание внешней политике. Глава государства отметил, что другие страны цепляют Россию без всяких причин.

Говоря об этом, президент вспомнил произведение Редьярда Киплинга “Книга Джунглей”. “Вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена”, – сказал Владимир Владимирович.

Путин отметил, что Россия заинтересована в добрых отношениях со всеми странами и не хочет сжигать мосты. Вместе с тем президент заявил: организаторы каких-либо провокаций пожалеют о содеянном так, как никогда ни о чем не жалели, пишет URA.RU.

“Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношениях с Россией “красную черту”, – сказал глава государства, добавив, что Москва будет сама определять, где будет проходить эта черта.

Напомним, выступая с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин возмутился отсутствием реакции Запада на подготовку переворота в Белоруссии. По мнению президента России, игнорировать практику организации госпереворотов, планы убийств политических деятелей нельзя.