 

В Кремле отреагировали на требование Чехии вернуть высланных дипломатов

22.04.2021, 2:02, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подчеркивал в послании Федеральному собранию, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран по отношению к себе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ультиматум Чехии вернуть высланных дипломатов.

«Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу, решение об этом должно быть принято до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге так, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.

Напомним, Чехия подозревает спецслужбы РФ якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Позже Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против РФ стоит Вашингтон.

В Кремле отметили, что Прага в отношениях с Москвой пытается своими действиями быть похожей на старших товарищей за океаном, такая линия поведения лишена здравого смысла и является разрушительной для двусторонних отношений.



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